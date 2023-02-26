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Розвіддані США допомогли українським воякам у боях – глава ЦРУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвіддані США допомогли українським воякам у боях – глава ЦРУ
Вільям Бернс розповів, що ЦРУ допомогло захистити Україну
фото з відкритих джерел

За даними американців, Путін планував блискавичний удар із білоруського кордону

Надані ЦРУ перед початком повномасштабного вторгнення дані допомогли Збройним силам України вести бойові дії проти Росії. Про це заявив голова американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, повідомляє  CBS.

За його словами, надані розвідкою дані були покликані «допомогти президенту України Володимиру Зеленському захистити його країну».

«Президент Байден попросив мене поїхати до Києва, щоб викласти президенту Зеленському останні розвідувальні дані, з яких випливає, що президент РФ Володимир Путін планував блискавичний удар із білоруського кордону, щоб захопити Київ», – сказав Бернс.

Нагадаємо, директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс вважає, що наступні півроку  війни будуть «критичними».

У січні директор ЦРУ приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії. «Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі $45 млрд, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня», – писав тоді The Washington Post.

Теги: путін президент

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