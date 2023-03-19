З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь

Путін під покровом ночі приїхав до окупованого Маріуполя

З'явилося відео, як стверджують російські ЗМІ, з поїздки президента РФ Володимира Путіна до окупованого Маріуполя. Відповідний запис оприлюднили пропагандистські телеканали.

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Зазначається, що до Маріуполя Путін прилетів вертольотом, а потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста.

Також повідомляється, що під час поїздки Путіна супроводжував віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який доповідав президенту про будівельні роботи у захопленому місті та його околицях.

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У мікрорайоні Невський Путін нібито поговорив із городянами.

Зазначимо, що Путін приїхав до Маріуполя через кілька днів після річниці авіаудару Росії з драмтеатру.

Нагадаємо, що через кілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера Путіну на арешт, Кремль пішов на нечуваний крок, а саме відправив президента РФ до Маріуполя.

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Раніше Путін відвідав Кримський півострів.