З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
Путін під покровом ночі приїхав до окупованого Маріуполя
З'явилося відео, як стверджують російські ЗМІ, з поїздки президента РФ Володимира Путіна до окупованого Маріуполя. Відповідний запис оприлюднили пропагандистські телеканали.
Зазначається, що до Маріуполя Путін прилетів вертольотом, а потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста.
Також повідомляється, що під час поїздки Путіна супроводжував віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який доповідав президенту про будівельні роботи у захопленому місті та його околицях.
У мікрорайоні Невський Путін нібито поговорив із городянами.
Зазначимо, що Путін приїхав до Маріуполя через кілька днів після річниці авіаудару Росії з драмтеатру.
Нагадаємо, що через кілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера Путіну на арешт, Кремль пішов на нечуваний крок, а саме відправив президента РФ до Маріуполя.
Раніше Путін відвідав Кримський півострів.
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