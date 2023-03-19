Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
З'явилося відео нібито Путіна з Маріуполя
фото: кадр відео

Путін під покровом ночі приїхав до окупованого Маріуполя

З'явилося відео, як стверджують російські ЗМІ, з поїздки президента РФ Володимира Путіна до окупованого Маріуполя. Відповідний запис оприлюднили пропагандистські телеканали.

Зазначається, що до Маріуполя Путін прилетів вертольотом, а потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста.

Також повідомляється, що під час поїздки Путіна супроводжував віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який доповідав президенту про будівельні роботи у захопленому місті та його околицях.

У мікрорайоні Невський Путін нібито поговорив із городянами.

Зазначимо, що Путін приїхав до Маріуполя через кілька днів після річниці авіаудару Росії з драмтеатру.

Нагадаємо, що через кілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера Путіну на арешт, Кремль пішов на нечуваний крок, а саме відправив президента РФ до Маріуполя. 

Раніше Путін відвідав Кримський півострів.

Читайте також:

Теги: розвідка путін арешт відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські мільярдери «із задоволенням» слухають Путіна
Хто з російських мільярдерів прийшов на зустріч із Путіним (фото)
16 березня, 18:00
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
11 березня, 03:54
Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян
РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні. Соловйов їде висвітлювати – розвідка
9 березня, 17:45
Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова
Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова
7 березня, 15:22
На Рівненщині зафіксували зимову грозу
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
4 березня, 21:34
Швейцарська лікарка радянського походження Наталія Тібо Кондратьєва
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
2 березня, 09:45
По радіостанціях та телебаченню РФ звучав сигнал повітряної тривоги (відео)
По радіостанціях та телебаченню РФ звучав сигнал повітряної тривоги (відео)
28 лютого, 09:25
Окупанти готуються воювати роками
Росія готується і може вести війну в довгу
22 лютого, 15:54
Надувний російський диктатор
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
20 лютого, 11:02

Події в Україні

Загроза залишається. Росія вивела носії «Калібрів» у Чорне море
Загроза залишається. Росія вивела носії «Калібрів» у Чорне море
Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині
Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
Окупанти вкотре вдарили по Херсонщині: є поранені
Окупанти вкотре вдарили по Херсонщині: є поранені
Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
Збережуть життя сапера: Херсонщина отримала два комплекси розмінування
Збережуть життя сапера: Херсонщина отримала два комплекси розмінування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі
21K
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини
21K
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви
19K
Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою
15K
Путін висадився у Маріуполі. Кремль почав ліпити з воєнного злочинця «сміливого лідера»
13K
Чому розмови про контрнаступ сильно дратують воїнів

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Вчора, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Вчора, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Вчора, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Вчора, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту