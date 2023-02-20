Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Голуб миру» Лукашенко та правда про «Мінські угоди»: про що знову збрехала російська пропаганда

Центр стратегічних комунікацій
glavcom.ua
«Голуб миру» Лукашенко та правда про «Мінські угоди»: про що знову збрехала російська пропаганда
Білоруський політик усе ще намагається всидіти на двох стільцях: і грошей від Путіна отримати, і нагадати Заходу про себе
фото: EPA

Російський уряд продовжує шукати винних у тому, що повномасштабне вторгнення взагалі розпочалося

В Білорусі знову почали говорити про «мир в усьому світі», допоки очільник Чечні Рамзан Кадиров вимагає почати приховувати реальні втрати російської армії у війні. Це все відбувається на фоні руйнації багаторічного міфу про важливість «Мінських угод» на Кремля, і загалом свідчить, що російська пропаганда вкотре відчуває кризу жанру. Детально про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Білорусь за мир, а Чечня – за тишу

16 лютого білоруський диктатор Олександр Лукашенко вкотре проявив себе у ролі «голуба миру», заявивши, що не планує вступати у війну з Україною. При цьому, звичайно ж, залишив ремарку про «все можливо, якщо будуть провокації». Таким чином Кремль продовжує просувати свою риторику і меседжі – уже вустами Лукашенка. Сам же білоруський політик усе ще намагається всидіти на двох стільцях: і грошей від Путіна отримати, і нагадати Заходу про себе-коханого. Утім, спроба продемонструвати свою «легітимність» зазвичай закінчується для недодиктаторів погано – варто лише згадати приклад Віктора Януковича, який теж був для Кремля своєрідним «хлопчиком за викликом».

До речі, ще одним таким є і глава Чечні Рамзан Кадиров, котрий закликав губернаторів російських областей приховувати кількість загиблих військових. Прикриваючись бажанням припинити «маніпуляції на темі героїв», Кадиров насправді натякає росіянам, що без втрат на війні не обійдеться, і краще їм помирати мовчки, без зайвого галасу. Очевидно, що ця пропозиція пов’язана з останніми подіями на Донбасі, де під Бахмутом і Вугледаром масово посилають на штурм сотні й тисячі росіян – без розбору на вік, досвід чи стан здоров’я.

«Конвеєр смертей на українському фронті, де Кремль чекає від генералів прориву, запрацював з рекордною потужністю. Втрати армії досягли масштабів, яких з початку війни ще не було, – це видно за відкритими даними», – констатує Сергій Смирнов, головний редактор «Медіазони», яка займається пошуком загиблих громадян РФ у відкритих джерелах.

То Захід не «обманював Росію»?

При цьому російський уряд продовжує шукати винних у тому, що повномасштабне вторгнення взагалі розпочалося. При цьому окремі аргументи починають заперечувати навіть пропутінські чиновники. Як, наприклад, колишній помічник президента РФ Владислав Сурков. Саме він визнав, що працюючи над складання «Мінських угод», «виходив з того, що вони не будуть виконуватись».

Таким чином Сурков власноруч перекреслив багаторічні старання російської пропаганди, за допомогою якої росіяни  намагалися побудувати образ Москви, як справжньої поборниці «мирних рішень». А тільки ж на початку грудня 2022 року Володимир Путін публічно обурювався щодо «Мінську» і зізнання Ангели Меркель щодо підписання фактично недіючих угод. Очільник Кремля роздував щоки, бідкаючись, що «виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не збирався виконувати». При цьому він заявив, що в такому випадку Росія «пізно зорієнтувалась» і, мабуть, мала б «раніше все це розпочати».

Під «усім цим», звісно ж, слід розуміти путінську «спецоперацію», яка розпочалася майже рік тому. Цікаво, що риторика кремлівського карлика нікого не дивує із його прихильників, хоча вона і регулярно змінюється. Як приклад, можна взяти лише 15-16 лютого минулого року – саме на ці дати США та деякі інші західні розвідки прогнозували початок вторгнення. Що робила Росія? Правильно, відбріхувалася у особі прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова відбріхувалася.

«Це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі», – запевняв головний рупор Кремля.

Та і сам Путін стверджував, що війни не хоче, а саме тому російський уряд регулярно пропонує Україні провести переговори «щодо забезпечення рівної безпеки». Це було 15 лютого 2022 року. А за тиждень в Кремлі оголосили «спецоперацію», яка, зрештою, обернулася величезним провалом. Єдина перемога, яку вона могла принести Путіну – це перемогу кремлівської брехні над зазомбованими росіянами, бо більше відзначити і нічого.

Читайте також:
Теги: росія штурм переговори втрати перемога диктатор Владислав Сурков Рамзан Кадиров Чечня путін Олександр Лукашенко пропаганда Мінські угоди росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Що може Росія протиставити українцям, об'єднаним одною вірою в Перемогу?»
У Кремлі ще не второпали, що українці їм не по зубах
24 сiчня, 08:17
Кирило закликає прихожан російської церкви допомагат ивійськовим
Росії бракує грошей на війну? Путін дав завдання патріарху Кирилу
21 сiчня, 17:20
Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard – ЗМІ
Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard – ЗМІ
27 сiчня, 19:34
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
26 сiчня, 09:17
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
9 лютого, 08:31
У Чорному морі три ворожих ракетоносії
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
29 сiчня, 08:59
Вартість зенітно-ракетного комплексу складає понад 25 млн доларів
Артилеристи знищили гордість російського оборонпрому – «вбивцю Байрактарів»
2 лютого, 18:29
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
5 лютого, 15:13
Раніше Швейцарія повідомляла про блокування активів РФ на $8,1 млрд  та 15 об'єктів нерухомості
Швейцарський банк заморозив державні активи РФ та російського Центробанку
12 лютого, 17:49

Політика

Україна запросила Грузію до Києва на річницю вторгнення РФ. З’явилася відповідь
Україна запросила Грузію до Києва на річницю вторгнення РФ. З’явилася відповідь
Чому Путін досі не звільняє Шойгу? Експерти назвали причини
Чому Путін досі не звільняє Шойгу? Експерти назвали причини
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
«Голуб миру» Лукашенко та правда про «Мінські угоди»: про що знову збрехала російська пропаганда
«Голуб миру» Лукашенко та правда про «Мінські угоди»: про що знову збрехала російська пропаганда
Стали відомі подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти Росії
Стали відомі подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти Росії
Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським
Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
16K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
9271
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
7464
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту