Китайський лідер планує обговорити схеми ухилення від санкцій – ISW

Також, ймовірно, Сі Цзіньпін порушить питання про інтерес Китаю до посередництва у врегулюванні війни в Україні шляхом перемовин

Голова КНР хоче обговорити тему ухилення від санкцій під час візиту до Москви з 20 по 22 березня для того, щоб підтримати продаж китайського обладнання. Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

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До того ж у Кремлі заявили, що Путін і Сі Цзіньпін планують підписати невказані двосторонні документи, а також обговорити питання всебічного партнерства Китаю та Росії.

У ISW зазначають, що китайські компанії продавали Росії гвинтівки, запчастини до безпілотників та інше обладнання, яке могли використати у військових цілях. Ба більше, західні спецслужби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість передачі летального обладнання Росії. Тож, за даними ISW, Сі прагне обговорити можливі варіанти ухилення від санкцій.

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Раніше в ISW зазначали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав пакет угод з лідером КНР. Ці домовленості можуть дозволити переміщення китайських товарів через Білорусь задля уникнення санкцій.

Крім того, Сі Цзіньпін прагне сприяти зусиллям Китаю у позиціонуванні КНР, як неупередженого посередника на перемовинах між Росією та Україною. Хоч і Китай оприлюднив свій мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні, досі залишається незрозумілим, які саме ідеї пропонуватиме Китай для врегулювання війни шляхом переговорів. На думку аналітиків, Китай може використати свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією на більші зусилля у посередництві у війні Росії проти України.

Своєю чергою, Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруська промисловість постачає в Росію електронні компоненти. Це, ймовірно, підтверджує попередні оцінки ISW про можливість допомоги Білорусі в уникненні санкцій для Росії.

Окрім цього, Лукашенко заявив про те, що 17 березня Росія та Білорусь підписали угоду про створення російсько-білоруського центру з розробки та виготовлення фотошаблонів. Фотошаблони – проміжна продукція, яка використовується у виробництві інтегральних схем. Також у Лукашенка зазначили про початок постачання Росії деякої мікроелектроніки російським підприємствам.

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Державний департамент США наклав санкції на декілька оборонних білоруських організацій і посилив нинішній експортний контроль до Білорусі. Проте цього може бути недостатньо, зазначають в ISW.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Риторика президента Сербії Александра Вучича щодо відмови Белграда ввести санкції проти Росії пом’якшується.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за ймовірні воєнні злочини, пов’язані з депортацією українських дітей до Росії.

Російське видання «Независимая газета» повідомило, що не надсилало пресзапит фінансисту Wagner Group Євгену Пригожину щодо чуток про змову президента Росії Володимира Путіна та секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева проти нього.

Війська РФ здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута.

Російські війська продовжували наступальні дії на підступах до Донецька.

Російські джерела стверджували, що російські війська відкинули українські сили на лінії фронту на півдні України.

Кремль продовжує призов резервістів по всій Росії.

Російська влада затримала в окупованій Запорізькій області трьох українських партизанів.



Нагадаємо, що раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російський наступ досягає кульмінації