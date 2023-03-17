Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії заявила, що зараз Європа об'єднана, як ніколи до того

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російському президенту Владіміру Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

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«Путін явно програв енергетичну битву, яку він розпочав, і його шантаж не спрацював», – сказала Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю під час візиту на газову платформу Troll A біля західного узбережжя Норвегії.

Вона додала, що тепер ЄС буде отримувати набагато більше енергії від таких союзників, як Норвегія та США.

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Крім того, за її словами, Європа інвестувала значні кошти у відновлювані джерела енергії та скоротила споживання енергії на 20%.

«Отже, якщо президент Путін планував поставити нас на коліна, він досягнув абсолютно протилежного. Сьогодні ми сильніші і незалежніші, ніж будь-коли», – заявила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що нещодавно диктатор Володимир Путін знову взявся погрожувати європейцям. Президент РФ заявив, що через санкції на Росії мешканці Європи будуть їсти одну ріпу – і навіть ту, мовляв, куплятмуть в РФ.

До слова, Європа активно накопичує природний газ. Європа змогла уникнути енергетичної кризи завдяки теплій зимі, а також країни накопичили занадто багато природного газу за високими цінами, проте будь-які продажі із запасів скрапленого газу на спотовому ринку зараз принесуть збитки.