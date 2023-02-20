Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Російські манівці: від Мюнхена до Мюнхена

glavcom.ua
На цьогорічному Мюнхенському форумі Росії не було
фото з відкритих джерел

Згадуючи Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбулася 15 років тому

Щойно завершилася Мюнхенська безпекова конференція. Її головною темою стала війна в Україні. Глави держав, керівники міжнародних організацій, політики та військові обговорювали ситуацію в Україні та світі, що склалася внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави.

Обговорювали під різними кутами зору, висловлювали різні думки, обіцяли допомогу Україні, так чи інакше засуджували агресора. Про це вже чимало писали і писатимуть: конференція стала сторінкою історії, а її підсумки ще підбиватимуть і вивчатимуть.

Мені ж хочеться згадати іншу Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбулася 15 років тому, в лютому 2007.

Росію на тій конференції представляв порівняно молодий і легітимний президент Путін. Це було ще до анексії Абхазії та Південної Осетії, бойових дій російських приватних військових компаній в Африці, інтервенції Росії в Сирію, окупації Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей України. До збройної агресії 2022.

Мюнхенську промову 2007 року виголосив лідер країни, яка щойно – завдяки допомозі Заходу та високим цінам на енергоресурси - оговтувалася від економічної кризи.

Та мюнхенська промова Путіна запам'яталася нахабством. Тоді господар Кремля вперше показав зуби. Він нарікав на однополярність світу і заявив про неприйнятність такої моделі. А ще заявив про «права» Росії – за його словами, країни з тисячолітньою історією – якими вона не збирається поступатися.

Тоді хтось не сприйняв ці слова всерйоз, хтось обережно натякнув на початок нової «холодної війни».

А далі за 15 років відбувалися події, про які я згадав на самому початку. Росія вперто йшла проголошеним тоді курсом на руйнування світового порядку, який її не влаштовував, бо не відповідав її амбіціям.

На цьогорічному Мюнхенському форумі Росії не було. Виявилося, що проблеми світової безпеки можна вирішувати без неї. Навіть краще вирішувати без неї.

І це найголовніший урок цьогорічної безпекової конференції для світових лідерів. Без Росії безпечніше.

Читайте також: З ким ти, Сербіє? Інтерв’ю з експослом в Росії Єліцею Кур'як
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Мюнхенська конференція з безпеки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенська зустріч триває
Союзників більшає, допомога зростає та вдосконалюється: головне за ніч
Вчора, 07:17
Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі
Змушені будуть підкоритися Лукашенку: розвідка оцінила ризик вторгнення Білорусі
18 лютого, 12:59
Російські інформаційні війська щоденно атакують українців
Наступ росіян, про який варто зараз думати цивільним
16 лютого, 11:07
Мобілізація в Росії продовжується через «пільги та гарантії». Пояснення від МО РФ
Мобілізація в Росії продовжується через «пільги та гарантії». Пояснення від МО РФ
15 лютого, 00:36
У Вугледарі не залишилося жодного вцілілого будинку
Очільник Вугледара Сергій Новіков: Місто майже повністю знищене інтерв'ю
8 лютого, 17:34
Знищено ЗРК, радіолокаційні станції та склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Знищено ЗРК, радіолокаційні станції та склад боєприпасів окупантів – Генштаб
29 сiчня, 18:55
Деякі найбільші світові нафтогазові компанії готові повідомити про рекордні прибутки за підсумками 2022 року
Завдяки війні в Україні у 2022-му енергетичні гіганти отримали надприбутки – CNBC
27 сiчня, 20:55
Ворог вночі атакував ракетами Запоріжжя (фото)
Ворог вночі атакував ракетами Запоріжжя (фото)
26 сiчня, 10:22
Євген Пригожин явно планує залишитись при владі у РФ
Чи дійсно падає рейтинг Пригожина?
23 сiчня, 16:51

Сергій Борщевський

Російські манівці: від Мюнхена до Мюнхена
Російські манівці: від Мюнхена до Мюнхена
Росія становитиме загрозу, поки існуватиме
Росія становитиме загрозу, поки існуватиме
Перейменувати Росію на Московію не тільки право, а й обов'язок
Перейменувати Росію на Московію не тільки право, а й обов'язок
Російські дипломати мають шанс перевершити північнокорейських
Російські дипломати мають шанс перевершити північнокорейських
Оце так декомунізація! Вражаючий досвід поляків
Оце так декомунізація! Вражаючий досвід поляків
Дякую за політичний стриптиз, пане Позняк. Післямова до інтерв'ю «Главкома»
Дякую за політичний стриптиз, пане Позняк. Післямова до інтерв'ю «Главкома»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
25K
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
16K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
12K
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
11K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
4954
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза ракетної атаки

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту