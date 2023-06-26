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Міністр Кулеба назвав три умови для поразки Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр Кулеба назвав три умови для поразки Росії
фото: пресслужба МЗС

Міністр закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка

Аби Україна здолала агресора і Росія зазнала поразки у війні, міжнародним союзникам слід, надавати Україні всю необхідну зброю та посилювати санкції проти держави-агресора. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС назвав три умови для поразки Росії. Він зазначив, що переворот у Росії наочно продемонстрував слабкість режиму диктатора Володимира Путіна.

Тепер для перемоги України у війні необхідно:

  • Надавати Україні необхідну військову допомогу,
  • Посилювати санкційний тиск проти країни-агресора,
  • Демонструвати рішучість дій міжнародної спільноти для забезпечення поразки РФ у війні проти України та становлення демократичного світу.

«Дві події довели, що Україна переможе. У Бердянську українські підлітки Тигран і Микита пожертвували своїм життям, щоб протистояти окупації. У Росії танки рушили на Москву з невеликим опором. На засіданні Ради міністрів закордонних справ я закликав ЄС прискорити поразку Росії, посиливши підтримку України», - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що в суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі, адже Росія щодня слабшає.

За його словами, зараз критично важливо:

  • Надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗО та снаряди і ракети до них,
  • Посилювати міжнародні санкції в сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів,
  • Завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій.

Міністр окремо закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка: «Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території».

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили події в Росії.

Раніше Кулеба заявив, що американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України.

Теги: росія міністр санкції переворот Україна Дмитро Кулеба

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