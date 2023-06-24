«Уважно спостерігаємо»: Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії

Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили події в Росії. Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

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«Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії. Ми дуже уважно спостерігаємо за ними. Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України за непохитної підтримки наших американських союзників», – написав Кулеба.

Раніше в адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії.

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Держсекретар США заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть тісну координацію з союзниками та партнерами та продовжуватимуть спостерігати за ситуацією в Росії.

Зокрема Брюссель уважно стежить за подіями, що почалися з заколоту ПВК «Вагнер» проти російської влади.

Так само і президент Франції Еммануель Макрон «уважно стежить» за розвитком подій в Росії та ситуації навколо приватної військової компанії «Вагнер» і поки що поки що про наступні кроки Макрона нічого не відомо.

До слова, Велика Британія назвала останні події в Росії, організований головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, «найсерйознішим викликом Росії за останній час». Так про останні події висловилося британське Міноборони.

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Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.