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«Уважно спостерігаємо»: Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Уважно спостерігаємо»: Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили події в Росії. Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

«Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії. Ми дуже уважно спостерігаємо за ними. Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України за непохитної підтримки наших американських союзників», – написав Кулеба.

Раніше в адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії. 

Держсекретар США заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть тісну координацію з союзниками та партнерами та продовжуватимуть спостерігати за ситуацією в Росії. 

Зокрема Брюссель уважно стежить за подіями, що почалися з заколоту ПВК «Вагнер» проти російської влади. 

Так само і президент Франції Еммануель Макрон «уважно стежить» за розвитком подій в Росії та ситуації навколо приватної військової компанії «Вагнер» і поки що поки що про наступні кроки Макрона нічого не відомо.

До слова, Велика Британія назвала останні події в Росії, організований головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, «найсерйознішим викликом Росії за останній час». Так про останні події висловилося британське Міноборони. 

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Теги: Міноборони РФ Україна Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен

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