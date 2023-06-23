Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитись танки Abrams

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитись танки Abrams
Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС вважає, що Україна може отримати танки Abrams під час нинішнього контрнаступу

Американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України. Про це  в інтерв'ю «Суспільному» сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Є надія (що танки Abrams братимуть участь у цьому контрнаступі - ред.), але я скажу так, потрібно мислити не лише цим контрнаступом. Це те, що я постійно наголошую під час спілкування з партнерами. Не треба дивитися на цей контрнаступ, як на останній і вирішальний», - заявив Кулеба.

За словами очільника МЗС, контрнаступів буде стільки, скільки буде потрібно для звільнення всіх територій України. Він додав, що деяку техніку наша країна отримує вже зараз, зокрема, БМП Bradley, однак щось перебуває в процесі.

«Тому працюємо на сьогодні, але тримаємо в думці, що нам знадобляться танки, БТРи та інша техніка для можливих наступних компаній», - пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що у війні треба завжди думати на два-три кроки вперед.

Раніше повідомлялося, що комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети великої дальності – тим самим посилюючи тиск на Білий дім і Пентагон. Резолюція закликає Сполучені Штати негайно надати Україні тактичну ракетну систему (Atacms), яка дозволить ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані до 200 миль.

До слова, Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїля, а свої старі передати Україні.

Теги: Пентагон Дмитро Кулеба танки контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС України порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці
Україна відкриє посольство у Мозамбіку – Кулеба
26 травня, 15:42
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)
15 червня, 10:52
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба зустрівся з Блінкеном у Лондоні: перші деталі
20 червня, 23:09
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
21 червня, 07:52
Танк Leopard 2A4
Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
26 травня, 01:31
У Токмаку рашисти щодня зазнають суттєвих втрат
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ
25 травня, 07:34
Війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
14 червня, 13:35
Генсек висловився щодо свого подальшого перебування на посаді
Продовження роботи у НАТО: Єнс Столтенберг дав чітку відповідь
15 червня, 21:54
США активно дає військову допомогу Україні
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
Вчора, 07:49

Події в Україні

Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитись танки Abrams
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитись танки Abrams
Мер Харкова озвучив, скільки коштуватиме відбудова міста
Мер Харкова озвучив, скільки коштуватиме відбудова міста
П'ять головних новин за 22 червня
П'ять головних новин за 22 червня
Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ
Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ
Противник зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках. Тривають важкі бої – Генштаб
Противник зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках. Тривають важкі бої – Генштаб
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
45K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
25K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
22K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
12K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
12K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту