Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитись танки Abrams

Очільник МЗС вважає, що Україна може отримати танки Abrams під час нинішнього контрнаступу

Американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України. Про це в інтерв'ю «Суспільному» сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Є надія (що танки Abrams братимуть участь у цьому контрнаступі - ред.), але я скажу так, потрібно мислити не лише цим контрнаступом. Це те, що я постійно наголошую під час спілкування з партнерами. Не треба дивитися на цей контрнаступ, як на останній і вирішальний», - заявив Кулеба.

За словами очільника МЗС, контрнаступів буде стільки, скільки буде потрібно для звільнення всіх територій України. Він додав, що деяку техніку наша країна отримує вже зараз, зокрема, БМП Bradley, однак щось перебуває в процесі.

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«Тому працюємо на сьогодні, але тримаємо в думці, що нам знадобляться танки, БТРи та інша техніка для можливих наступних компаній», - пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що у війні треба завжди думати на два-три кроки вперед.

Раніше повідомлялося, що комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети великої дальності – тим самим посилюючи тиск на Білий дім і Пентагон. Резолюція закликає Сполучені Штати негайно надати Україні тактичну ракетну систему (Atacms), яка дозволить ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані до 200 миль.

До слова, Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїля, а свої старі передати Україні.