Військові проти цивільних. Як Банкова «добивала» мера Атрошенка

Чернігівський окружний адмінсуд вирішив, що може перекреслити результати волевиялення жителів облцентру

Історія з позбавленням посади чернігівського мера Владислава Атрошенка отримала продовження. У війну Банкової з главою місцевого самоврядування обласного центру вступила Чернігівська міська військова адміністрація. Вона була створена президентом Зеленським у лютому 2023-го.

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Пропрацювавши два місяці на посаді начальника військової адміністрації Чернігова, Дмитро Брижинський, у минулому – військовий, подав судовий позов до виконавчого комітету міськради. Претензії, які військова адміністрація висунула до місцевої ради, по суті, створюють небезпечний прецедент: тепер у будь-якому куточку України, де на одній території паралельно з виборною владою керує військова адміністрація, утворена Зеленським, може виникнути аналогічна ситуація. Чи можна це трактувати як узурпація повноважень адміністрацією – про це далі у матеріалі.

Яворівський районний суд Львівської області 7 грудня 2022 року визнав винним міського голову Чернігова Владислава Атрошенка у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів (частини 1 і 2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення) і оштрафував на 6,8 тис. грн. Також застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення права на рік обіймати посади, що пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. Львівський апеляційний суд 1 лютого 2023 року залишив без змін покарання.

дані держпорталу «Судова влада України»

Військова адміністрація: «Децентралізація повинна стати централізацією»

Отже, Брижинський у позові, поданому 17 квітня до Чернігівського окружного адміністративного суду, висунув наступні вимоги:

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1. Визнати бездіяльність виконувача обов’язків Чернігівського міського голови, секретаря ради Олександра Ломако, який не оформив звільнення мера Атрошенка, відповідно до закону про місцеве самоврядування.

2. Визнати незаконним та скасувати розпорядження секретаря Чернігівської міської ради від 2 лютого 2023 року «Про призупинення виконання повноважень на посаді Чернігівського міського голови».

3. Прибрати з єдиного реєстру прізвище Атрошенка як діючого керівника міськради.

На початку червня суд задовільнив всі вимоги військової адміністрації.

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Чернігівський суд змусив секретаря ради оформити звільнення Владислава Атрошенка з посади міського голови дані судового реєстру

7 червня прізвище Атрошенка було прибрано з Єдиного державного реєстру юридичних осіб як керівника Чернігівської міськради і виконкому.

дані Youcontrol

дані Youcontrol

Окружний адмінсуд Чернігова у своєму рішенні часто вдавався до цитувань вердиктів Яворівського райсуду Львівської області та Львівського апеляційного суду, які позбавили Владислава Атрошенка права протягом року обіймати посади, пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. Відповідно, мер вважається звільненим одразу після винесення такого рішення, постановив чернігівський суд.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський дав розлогий коментар «Главкому» стосовно судового рішення. На його думку, міська рада вдається до маніпуляцій під час висвітлення теми звільнення мера Владислава Атрошенка.

По-перше, рішення львівських судів подається громадськості як розправа над мером, який евакуював свою сім’ю за межі України. Брижинський заявив, що на початку літа 2022 року Атрошенко, на власній машині зі службовим водієм, намагався перетнути кордон і виїхати до дружини. Прикордонники його не випустили. Після чого Атрошенко доручив водію міськради сісти за кермо приватної автівки і той виїхав за межі країни. Міський голова допустив корупційну дію, вважає начальник військової адміністрації, переповідаючи судові рішення.

Також Брижинський називає неправдою те, що львівські суди відсторонили Атрошенка. За його словами, суди заборонили меру на рік обіймати посаду, яка пов’язана з виконанням функції держави або місцевого самоврядування.

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Вже наступного дня Атрошенка мали би звільнити, а його прізвище як керівника Чернігівської міської ради та виконавчого комітету вилучити з реєстру.

«Я – військова людина з 25-річним стажем. У нас усе ділиться на біле та чорне – правду і неправду. У цивільних, мається на увазі міська влада, часто є напіввідтінки, через які тиражується маніпуляція, вводячи населення в оману. Тому, керуючись статтею 15 закону про правовий режим воєнного стану («начальник військової адміністрації звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади», – «Главком»), я звернувся до суду. Якби я цього не зробив, мене звинуватили би у бездіяльності», – зауважує Брижинський.

Та це не єдиний судовий позов. Чернігівська міська військова адміністрація намагається скасувати рішення Чернігівської міськради від 30 березня, яким було проведено перерозподіл місцевого бюджету. Брижинський скаржиться: міська рада блокує роботу військової адміністрації і не виконує його доручень. Наприклад, не облаштовано укриття у дитячих садочках, там, де це необхідно; не виділяються кошти з міського бюджету на функціонування велопатруля, який забезпечує громадський порядок.

«Децентралізація є однією з найбільш прогресивних реформ. Проте в умовах війни, коли маємо загальнодержавні виклики, децентралізація повинна стати централізацією. Усі громади мають направити свої зусилля на перемогу. А от Чернігівська міська рада нині виділяє кілька мільйонів гривень на облаштування фонтанів, висадку дерев, кладку бруківки. На мою думку, за ці кошти краще придбати тепловізор, квадрокоптери для військових або відновити зруйноване внаслідок бойових дій житло. Про квіточки і фонтани думатимемо після перемоги», – переконаний Дмитро Брижинський.

На уточнююче запитання «Главкома», чи хоче начальник військової адміністрації через суд отримати доступ до міського бюджету, зокрема, ним розпоряджатися, Брижинський послався на закони. «Є закон про місцеве самоврядування. А є закон про правовий режим воєнного стану і він головніший. Наголошу: це спеціальний закон, який зараз діє, оскільки триває повномасштабна військова агресія Росії проти України. Згідно із законом про правовий режим, я як начальник військової адміністрації відповідаю за визначені напрямки, частина з яких у мирний час входила до повноважень Чернігівської міської ради. Отже, затверджувати місцевий бюджет та вносити до нього зміни – це теж функція начальника військової адміністрації», – заявив Брижинський. Він запевнив: згортати децентралізацію ніхто не буде. Проте є визначені питання, які потребують жорсткого централізованого контролю з боку держави.

Мерія: «Це розправа над місцевим самоврядуванням»

Позиція обраної чернігівської влади досить категорична. Там пояснили, що з керівництвом міської військової адміністрації практично відсутня продуктивна співпраця. Насамперед це стосується питання забезпечення обороноздатності Чернігова.

«Протягом чотирьох місяців роботи Чернігівська міська військова адміністрація більше займається різними піар-акціями, ніж безпосередньо напрямками безпеки та обороноздатності. Вони відкривали якісь виставки та спортивні змагання, проводили фотосесії, протокольні безрезультатні зустрічі з різними чиновниками. Крім того, шляхом зриву сесій міськради, через судові позови та тиск силовиків роблять усе, щоби заблокувати роботу обраної чернігівцями міської ради», – заявив у коментарі «Главкому» секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

За його словами, питання звільнення міського голови Владислава Атрошенка стояло серед «перших завдань» новопризначеного начальника військової адміністрації Дмитра Брижинського. Зокрема, у приватних бесідах Брижинський та голова обласної військової адміністрації Чаус цікавилися в секретаря ради, чому не звільнено Атрошенка з посади міського голови.

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Секретар ради переконаний, все зробив правильно у питанні оформлення документів зі звільнення Атрошенка з посади міського голови, виконуючи рішення Яворівського суду. Тим паче, у середині березня суддя Яворівського райсуду Львівської області Ігор Матвіїв, який позбавив чернігівського мера посади, звернувся з листом до Чернігівської міськради. Суддя запитував, як виконано його рішення. На що міська рада йому повідомила: 9 лютого сесія відсторонила Владислава Атрошенка і тимчасово поклала обов’язки міського голови на секретаря ради. Також у листі-відповіді було зазначено, що мер не займає робочого кабінету, не користується службовим транспортом і не отримує зарплати та інших виплат з бюджету. Жодних зауважень на лист чернігівської влади від судді не надходило.

«Але одного року (позбавлення посади міського голови, – «Главком») військовим адміністраціям стало мало. На рішення львівських судів вони організували ще й ухвалу Чернігівського окружного адміністративного суду, якою дотиснули питання звільнення обраного чернігівцями міського голови. Таке маніакальне прагнення звільнити мера обласного центру та їхні пріоритети під час війни, м‘яко кажучи, викликають багато запитань», – наголосив Ломако.

Посадовець впевнений: у Чернігові реалізовується сценарій блокування роботи місцевого самоврядування з боку силових структур і військової адміністрації. Кінцевою метою є запровадження контролю за бюджетом міста однією людиною – начальником міської військової адміністрації. На його переконання, міська земля і бюджет Чернігова – це те, що насправді цікавить військову адміністрацію.

«На початку гарячої фази вторгнення РФ Чернігів удостоївся звання «місто-Герой». Ця нагорода дісталася за надлюдський супротив чернігівців, які не допустили прориву до серця України – Києва. Коли ж прогнали росіян, почалася політика у її найгіршому прояві. Підтвердження цьому – усунення з посади міського голови Владислава Атрошенка. Це, по суті, розправа над місцевим самоврядуванням, удар по демократії та свободі», – зазначив Ломако.

Посадовець додав: наразі підтримує контакти з мером Атрошенком, який залишився у місті. Зокрема, періодично зустрічається і консультується щодо питань життєзабезпечення, оскільки міський голова має великий досвід.

Експерти: адміністрації треба переформатовувати в органи префектури

Директор Інституту розвитку територій і експерт із децентралізації Юрій Ганущак вважає, що Чернігівська міська військова адміністрація, пішовши судом проти мерії, діяла у рамках закону. Це дозволяє закон про правовий режим воєнного стану. Підставою для звернення військових адміністрацій до суду, каже експерт, є рішення, які «обмежують права та інтереси територіальної громади». Також адміністрація могла звертатись до суду, виходячи з норми статті 119 Конституції, «забезпечуючи законність». «При цьому можливість зловживання ніхто не скасовував. Причому з обох сторін», – підсумував фахівець у розмові з «Главкомом».

Крім цього, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури закликають парламент ухвалити законопроєкт №4298 який посилює контрольні функції місцеві держадміністрації.

«Цей законопроект теж добре пропрацьований… Його потрібно приймати, і переформатовувати місцеві державні адміністрації у органи префектурного типу, щоб основними їхніми повноваженнями були забезпечення законності на території, захист прав громадян, які там проживають, а також координація діяльності територіальних органів центральними органами виконавчої влади», – заявив начальник управління з питань розвитку місцевого самоврядування Міністерства Сергій Шаршов.

Скан-документа, поширеного Владиславом Атрошенком, має дуже дивний вигляд: запис про звільнення мера зроблено синьою пастою ручки у документі, який схожий на копію трудової книжки фото: Facebook Владислава Атрошенка

Реакція самого Владислава Атрошенка на останнє судове рішення була дуже стриманою. Без різких випадів на адресу військової адміністрації, вже колишній мер продемонстрував запис із трудової книжки про звільнення.

«… у правовій державі Україна, яка сповідує європейські цінності, я отримав трудову книжку з записом про моє звільнення після відповідного рішення суду за позовом вищезгаданого Брижинського», – написав Атрошенко у Facebook.

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Віталій Тараненко, «Главком»