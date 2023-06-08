Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд захистив від мобілізації адвентиста сьомого дня

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд захистив від мобілізації адвентиста сьомого дня
Обвинувачений повідомив: до навернення у релігію працював в органах МВС, але через релігійні переконання покинув роботу
фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний приніс до суду документ про те, що 20 років тому прийняв водне хрещення

Представника християнської спільноти «Церква адвентистів сьомого дня» визнано невинним та виправдано від обвинувачення в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Кременецького районного суду Тернопільської області від 5 червня.

За матеріалами справи, обвинувачений перебував на військовому обліку. У липні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у війську. Однак без поважних причин чоловік проігнорував виклик для відправки у військову частину. Після чого правоохоронці завели на нього кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді чоловік не визнав вини і надав докази. Зокрема, приніс свідоцтво про водне хрещення, яке відбулося 2002 році у Лисичанську Луганської області. Цей обряд, за словами обвинуваченого, підтверджує приналежність до релігійної організації «Церква адвентистів сьомого дня». Також надав довідку, завірену пастором Церкви адвентистів сьомого дня про те, що обвинувачений дійсно є членом цієї релігійної організації.

Більше того, у суді обвинувачений повідомив: до навернення у релігію працював в органах МВС. Але через релігійні переконання покинув роботу. 

Крім цього, сторона захисту використала у вигляді доказу постанову Кабінету міністрів №2066 від 10 листопада 1999 року, якою затверджено Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Серед них є Церква адвентистів сьомого дня. Представники цієї церкви мають право на заміну військової служби альтернативною (невійськовою) службою.

У підсумку суд дійшов висновків: обвинувачений не ухилявся від мобілізації. Навпаки – висловив готовність пройти альтернативну (невійськову) службу, зокрема, громадські роботи.

«(Обвинувачений – «Главком») реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання та гарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної (невійськової) служби… Подання заяви про заміну виконання військового обов`язку невійськовою службою не може розцінюватися, як ухилення від призову під час мобілізації», – вважає суд.

Феміда додала: Закон України «Про військовий обов`язок та військову службу» передбачає, що в умовах воєнного стану можуть запроваджуватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби. При цьому нині конкретних обмежень у нормативно-правових актах України немає, констатував суд.

Читайте також:

Теги: мобілізація війна росія тероризм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники завдали потужних ударів по окупантах
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
11 травня, 06:30
Нафтра з РФ і надалі постачатиметься до Угорщини, Словаччини та Чехії
Європа хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини
12 травня, 17:03
Європейські ігри – комплексні спортивні змагання регіонального рівня в трьох десятках дисциплін
Стало відомо, чи братимуть росіяни та білоруси участь у Європейських іграх-2023
16 травня, 19:54
Окупований Луганськ розташований щонайменше за 85 км від лінії фронту
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
12 травня, 19:40
У війську окупантів поповнення із числа відмобілізованих осіб
Росія кидає на фронт військових із психічними розладами
13 травня, 07:26
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма – генератор економічних реформ на Банковій
Програма Опоблоку – дороговказ для реформ в Україні? авторська стаття
31 травня, 15:05
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення
23 травня, 15:28
Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України
Росія не може приховати втрати: будує комплекси для зберігання тіл
31 травня, 13:50
Росія не змогла досягти особливих успіхів після оголошення 1 квітня вербувальної кампанії
Висока ймовірність. Розвідка Естонії припускає нову хвилю мобілізації в Росії
2 червня, 17:40

Кримінал

Суд захистив від мобілізації адвентиста сьомого дня
Суд захистив від мобілізації адвентиста сьомого дня
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній заправці (фото, відео)
У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній заправці (фото, відео)
Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»
Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»
Засуджено батюшку УПЦ МП, який зі спільниками отримав хабаря
Засуджено батюшку УПЦ МП, який зі спільниками отримав хабаря
БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)
БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
26K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
22K
Нестача робочих рук може зруйнувати економіку однієї з найбагатших країн Європи
16K
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб
16K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
13K
Ранок у російському Білгороді почався з гучної «бавовни» (відео)

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту