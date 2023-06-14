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Лукашенко заявив, що Росія та Україна домовлялися про «оренду» Криму. Кремль заперечує

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко заявив, що Росія та Україна домовлялися про «оренду» Криму. Кремль заперечує
Білоруський диктатор Лукашенко заявив про домовленості щодо Криму між Росією та Україною
фото: Белта

Самопроголошений білоруський президент додав, що тепер ці домовленості неможливі, адже «Крим за Конституцією є російським»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито хотіла домовитися з Україною про «оренду» Криму навесні 2022 року. Про це він сказав у інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Білоруський диктатор наголошує, що це «був хороший процес», від якого зараз відмовилися. Окрім того, він заявляє, що тепер території, які РФ мала «орендувати», стали «її частиною за Конституцією».

«Путін мені передає документ, який був підписаний делегаціями. Нормальний, навіть по Криму – оренда там якась тривала, на Донбасі, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз – а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мали визначитися глави держав, підписати та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися», – стверджує Лукашенко.

Самопроголошений лідер також розповів, нібито значну роль в організації переговорів відіграв його син Микола, який «допоміг організувати телефонну розмову з Володимиром Зеленським»,

У Кремлі від заяви Лукашенка одразу відхрестилися. Так речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Крим нібито є російським, а саме тому не може бути й мови про його «оренду».

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко радіє, що в Білорусі буде розміщена російська стратегічна ядерна зброя, і хвалиться. що бомба «втричі потужніша», ніж у Хіросімі та Нагасакі, які зазнали ядерного удару у 1945 році.

Теги: Крим росія Олександр Лукашенко Україна

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