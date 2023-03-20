Перший гість Путіна після ордеру на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна

Китайський лідер уперше після переобрання здійснить закордонну поїздку

До Москви сьогодні прилітає лідер Китаю Сі Цзіньпін, який зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

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За словами пропагандистських видань, Кремль говорить про майбутні переговори лідерів Росії та Китаю наступне:

Візит глави КНР у РФ стане його першою закордонною поїздкою після переобрання, це найважливіша подія.

Москва і Пекін задоволені відносинами, у них немає «ведучого і веденого», це стратегічна взаємодія партнерів.

Відносини лідерів довірливі, вони зустрічалися в різних форматах приблизно 40 разів.

Під час бесіди тет-а-тет вони обговорять найчутливіші питання, зокрема міжнародні.

Зачеплять і «конфлікт» в Україні, РФ цінує «стриману і вивірену позицію Пекіна щодо цієї теми».

Путін і Сі підпишуть два важливих документи: про поглиблення відносин і розвиток ключових напрямків співробітництва до 2030 року, буде і низка угод.

Сьогодні російський диктатор і китайський лідер проведуть «неформальний обід» у другій половині дня, а завтра Сі Цзіньпін та Путін зроблять заяви для преси, після чого вирушать на державний обід у Грановитий палац Кремля. Ця будівля вважається найпомпезнішою залою Кремля: російські царі тут святкували коронацію і відзначали «перемоги» у загарбницьких війнах. І в період СРСР, і пізніше в РФ саме тут Москва проводить найбільш урочисті державні прийоми.

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Відтоді, як десять років тому Сі Цзіньпін очолив Китай, він особисто зустрічався з Путіним 39 разів. Однією з найбільш знакових їхніх зустрічей став візит російського диктатора в Пекін в лютому 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді напередодні відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні Путін та Сі уклали домовленість про «безмежне» партнерство.

Зауважимо, Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Путіна тепер можуть заарештувати щонайменше на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, Китай заявив, що під дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори – зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: головні теми розмови.

До слова, президент РФ та китайський лідер опублікували статті про майбутню зустріч: Путін – в китайське ЗМІ, Сі – в російську газету. Попри нещодавнє рішення МКС про видачі Путіну ордеру на арешт, лідер КНР найближчим все ж таки планує відвідати Москву. Фактично, це означає про готовність Сі Цзіньпіна зустрітися з підозрюваним у скоєнні воєнного злочину.

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Напередодні лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.

Крім того, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі «Главкому» розповів, що у китайців є важелі впливу на Путіна. Китай радіє тому факту, якими швидкими темпами відбувається «юанізація» російської економіки.

Як відомо, китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР.