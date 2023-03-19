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Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters
фото: dw.com

Ракета пролетіла 800 кілометрів перед тим, як уразити ціль

Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Про це з посиланням на південнокорейських військових заявляє Reuters.

Ракету запустили з полігону Донгчан-рі в Північній Кореї у неділю, 19 березня, о 11:05 за місцевим часом. Ракета летіла 800 кілометрів перед тим, як уразити ціль.

Південна Корея засудила серію останніх запусків балістичних ракет зі сторони Північної Кореї. У Сеулі це назвали нічим іншим, окрім як явного порушення резолюції Ради Безпеки ООН. Своєю чергою, Японія та США теж піддали критиці такі дії Північної Кореї. 

«Поведінка Північної Кореї загрожує міжнародному миру і безпеці і є неприйнятною», – заявив міністр оборони Японії Тосіро Іно.

У заяві Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США сказано, що нещодавні запуски балістичних ракет демонструють дестабілізаційний вплив незаконної зброї масового знищення 

До слова, до цього Північна Корея запустила балістичну ракету у четвер. У Пхеньяні заявляли, що це попередження проти довготривалих спільних військових навчань США та Південної Кореї.

Теги: міністр Південна Корея Японія Північна Корея ракета США

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