Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters

Ракета пролетіла 800 кілометрів перед тим, як уразити ціль

Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Про це з посиланням на південнокорейських військових заявляє Reuters.

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Ракету запустили з полігону Донгчан-рі в Північній Кореї у неділю, 19 березня, о 11:05 за місцевим часом. Ракета летіла 800 кілометрів перед тим, як уразити ціль.

Південна Корея засудила серію останніх запусків балістичних ракет зі сторони Північної Кореї. У Сеулі це назвали нічим іншим, окрім як явного порушення резолюції Ради Безпеки ООН. Своєю чергою, Японія та США теж піддали критиці такі дії Північної Кореї.

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«Поведінка Північної Кореї загрожує міжнародному миру і безпеці і є неприйнятною», – заявив міністр оборони Японії Тосіро Іно.

У заяві Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США сказано, що нещодавні запуски балістичних ракет демонструють дестабілізаційний вплив незаконної зброї масового знищення

До слова, до цього Північна Корея запустила балістичну ракету у четвер. У Пхеньяні заявляли, що це попередження проти довготривалих спільних військових навчань США та Південної Кореї.