Голови МЗС G20 обговорять війну в Україні. Але згоди не дійдуть – індійський експерт

Зустріч відбудеться в Індії з 1 по 2 березня

Міністри закордонних справ найбільших економік світу зустрінуться в Нью-Делі цього тижня на тлі війни, яку Росія веде в Україні та зростання напруженості між США і Китаєм. Сама Індія, яка приймає саміт «Великої двадцятки» цього року, сподівається, що такі питання, як зміна клімату та зростання заборгованості країн третього світу, також будуть у центрі уваги. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Зустріч міністрів закордонних справ G20, яка пройде з 1 по 2 березня, відбудеться через кілька днів після зустрічі голів фінансових відомств блоку в Бангалорі, де міністри фінансів і голови центробанків не змогли дійти консенсусу з приводу одностайного засудження російської агресії. Нагадаємо, що в результаті вони не підписали спільної заяви з цього питання, обмежившись декларацією, у якій було зазначено розбіжності між учасниками зустрічі.

У зустрічі в Нью-Делі візьмуть участь голова МСЗ РФ Лавров, держсекретар Ентоні Блінкен, британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та голова дипломатичного відомства Китаю Цінь Ган. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, зокрема запрошені Індією країни, які не входять до G20, та міжнародні організації.

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Уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді хоче зосередити увагу на зустрічі цього тижня на таких питаннях, як зміна клімату та заборгованість країн, сказав представник міністерства закордонних справ Індії.

Джерела видання «Голос Америки» наголошують на тому, що Індія не хоче, щоб українське питання домінувало на заході, але воно буде головним пунктом порядку денного.

Очікується, що представник США Ентоні Блінкен розповість про зусилля, що робляться США щодо вирішення проблем продовольчої та енергетичної безпеки країн, що розвиваються. Головний американський дипломат також «підкреслить збитки, завдані агресивною війною, яку веде Росія», і закликатиме інші країни подвоїти заклики до Москви припинити війну.

«Малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитися про загальні формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні. Причин багато, але найважливіша проблема полягає у тому, що ситуація в Україні стала надзвичайно нестабільною» – прогнозує Аніл Вадхва, колишній індійський дипломат і співробітник Міжнародного фонду Вівекананди в Нью-Делі.