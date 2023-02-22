Новий союзник Росії? Про що свідчать останні заяви Китаю та чи варто хвилюватися

Китай та Росія є великими загрозами не лише для України, а й для світу

КНР пронує мир Україні та допомогу Росії

Ключовою подією на Мюнхенській безпековій конференції стала зустріч держсекретаря США Блінкена з керівником Офісу закордонних справ Китаю Ваном Ї (який уперше за два останні роки персонально відвідав захід).

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Озвучена Блінкеном після зустрічі інформація, що Китай розглядає можливість передачі Росії для війни в Україні зброї та боєприпасів, свідчить про готовність КНР до публічної підтримки агресії Путіна.

Китай заявив про наміри і готовність приєднатися до Ірану в допомозі Росії, а, отже, потрапити під санкції і обмеження цивілізованого світу, від торгівлі з яким Китай сильно залежить. Зрештою, Блінкен одразу дав зрозуміти, що надання військової допомоги Росії спричинить серйозні наслідки у відносинах Вашингтона і Пекіна.

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КНР розглядає Росію як головного союзника у геополітичному протистоянні з Заходом та США. До того ж енергоресурси країни-агресорки відіграють дуже важливу роль в китайській економіці, тож останній не вигідний будь-який колапс в Росії.

Крім того, під час своєї промови в Мюнхені Ван Ї анонсував мирний план щодо врегулювання «української кризи», із яким має виступити лідер Китаю Сі Цзіньпін у річницю російського вторгнення.

Турне представника КНР продовжилося: головний дипломат Китаю Ван Ї обговорив війну РФ проти України із секретарем Ради безпеки країни-окупанта Миколою Патрушевим у Москві. Вони заявили, що російсько-китайські дипломатичні відносини на високому рівні.

За словами китайців, співрозмовники домовилися протистояти менталітету холодної війни, конфронтації блоків та ідеологічної опозиції, а також зміцнювати співпрацю на багатосторонній основі для покращення глобального управління.

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Варто зазначити, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. До того ж китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, не підтримала Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, але з іншого – не виступила проти вторгнення.

Чи надає Китай Росії зброю?

Китай розширює свої військові виробничі можливості і нині є четвертим у світі експортером зброї.

США стверджують, що китайські фірми вже надавали нелетальну підтримку окупантам, як-от бронежилети та каски. Проте у американців є нова інформація, яка свідчить про те, що Пекін може надати й озброєння.

Про стурбованість тим, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії для підтримки її війни проти України заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, під час зустрічі з головою канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ваном Ї він попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь Москві.

Китай, у свою чергу, заперечив звинувачення Блінкена у тому, що він розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії.

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Однак КНР, можливо, уже надає російським військам в Україні дані військової розвідки, а також стає все більш важливим торговим партнером для Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 21 лютого услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Можливо, КНР таємно продає країні-агресорці високотехнологічну продукцію, яку можна використовувати у військових цілях. Деякі китайські компанії також постачають цивільні дрони, використовуючи сіру зону між військовими та цивільними цілями.

До того ж американський центр передових оборонних досліджень стверджує, що китайські компанії можуть надсилати Росії електронні складові для зенітно-ракетних радарів.

Економічна допомога Росії

Після того, як Росія вторглася в Україну рік тому, західні країни запровадили суворі санкції проти Росії – заборонили імпорт нафти та експорт високотехнологічної продукції. Багато західних фірм повністю припинили свої зв'язки з Росією, а її торгівля зі США, Британією та країнами ЄС зменшилася протягом 2022 року.

Однак загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня в $190 млрд у 2022 році, що на 30% більше, ніж роком раніше. Російський імпорт з Китаю зріс на 13% до $76 млрд, а експорт до Китаю зріс на 43% до $114 млрд.

Тож оскільки торгівля Росії із західними країнами зменшилася у 2022 році, Китай став, безумовно, її найважливішим торговим партнером.

Продаж енергоресурсів у Європу був одним з основних джерел валютних надходжень Росії відтоді, як радянські геологи виявили нафту і газ у болотах Сибіру. Тепер же найбільшим покупцем російських нафти і газу став Китай, найбільший споживач енергоносіїв у світі.

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Відповідно закупівлі нафти, скрапленого природного газу, вугілля та електроенергії з Росії стрімко зросли.

Мирний план

Як відомо, Китай зайняв нейтральну позицію щодо війни в Україні та не засудив Росію за вторгнення, але закликав до врегулювання шляхом переговорів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.

На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.

Днями влада Китаю вперше визнала війну Росії проти України, а також анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Голова КНР Сі Цзіньпін у річницю вторгнення Росії в Україну має намір виступити з промовою про мир.

Скидається на те, що своїм планом Китай намагається згуртувати навколо себе так званий «мирний табір» на противагу табору «війни». Якими би не були пункти китайської мирної пропозиції, навряд чи вона відстоюватиме українські національні інтереси, адже її мета – не мирне завершення війни, а посилення власного глобального впливу та шлях на подальшу конфронтацію із США в поєднанні зі спробою перехопити світове лідерство.

Нагадаємо, Пекін представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України – уже не «мирний план»: коли і який документ щодо України опублікує Китай.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не надав жодного офіційного документу щодо так званого «мирного плану». Через це Україна розраховує на підтримку власної «формули миру».

Проте 21 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з Ван Ї у Брюсселі. Головний дипломат Китаю Ван Ї розповів українському міністру Дмитру Кулебі деталі мирного плану, який Китай обіцяє представити мирну ініціативу для припинення війни в Україні.

Відомо, що голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про українську «формулу миру» відбудеться 23 лютого.

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Зауважимо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.

До того ж КНР закликає врегулювати питання війни РФ в Україні шляхом діалогу та переговорів, а також до поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн – Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним.

Зазначимо, що Китай Сі Цзіньпіна ще не почувається досить всесильним, щоб відкрито підтримати агресію путінської Росії. Геополітичні маневри КНР тривають: Китай шукає золоту середину між війною та миром.