Кулеба анонсував велику битву на двох фронтах

Глава МЗС заявив, що зараз потрібна максимальна мобілізація всіх партнерів, які дієво допомагають Україні

Україна готується до великої битви на двох фронтах – дипломатичному та військовому. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Міністр пригадав, що саме у ці дні у 2014 році почалось захоплення Криму російськими військами. Тобто фактично у цей час почалась агресія Росії проти України. І Джо Байден став першим президентом США, який, з часу нападу Кремля на Україну, відвідав Київ. За словами глави МЗС, це чіткий сигнал, що США будуть з нами до перемоги – до відновлення кордонів України 1991 року.

Також Кулеба розповів, що зустріч президента США з лідерами країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може спричинити додаткові рішення щодо підтримки України.

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«Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні», – заявив він.

Урядовець запевнив, що кожна зустріч, кожна розмова, тим паче – двох президентів, – це пришвидшення постачання зброї. Для цього потрібне політичне рішення та блискуча логістика. Перше є, тепер треба, щоб працювала логістика країн. Також підсумував, що з семи типів зброї, яка нам була потрібна і яку ми не мали до 24 лютого 2022 року, ми отримали шість.

Нагадаємо, триває 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив бпонад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.