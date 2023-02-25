Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні

Під час зустрічі «Великої двадцятки» Індія не засудила криваву війну в Україні. Більшість країн G-20 засуджують Росію за війну, а от представники Китаю – промовчали

Фінансові керівники найбільших економік світу рішуче засудили Москву за її війну проти України в суботу, лише Китай і сама Росія відмовилися підписати спільну заяву. Про це пише Reuters.

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Міністри фінансів та керівники нацбанків країн G20, які проводять зустріч в Індії, ймовірно, не зможуть прийняти спільну заяву за підсумками саміту. Індія наполягає, щоб у підсумковому документі не згадувалося засудження війни, яку Росія веде проти України. І навіть більше того, Індія заявила про різні погляди на те, що відбувається в Україні.

Індія, як голова Групи двадцяти (G-20) проводила зустріч у місті Бенгалуру, неохоче порушувала питання про війну в Україні, але західні країни наполягали, що вони не можуть підтримати будь-який результат, який не включатиме засудження. Відсутність повного консенсусу серед членів G-20 означала, що Індія вдалася до видання «резюме голови», в якому вона просто підсумувала два дні переговорів і відзначила розбіжності.

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У повідомленні від імені Індії йдеться, що «з лютого 2022 року ми також стали свідками того, як війна в Україні ще більш негативно вплинула на світову економіку». Індія заявляє, що підтвердила національні позиції, а більшість членів G20 рішуче не підтримали війну і відзначили, що події в Україні «завдають величезних людських страждань» і посилюють існуючі проблеми світової економіки.

Говорячи про позицію країни щодо спецоперації Росії в Україні, індійська влада не висловила чіткого неприйняття подій, що відбуваються. При цьому наголошується, що Індія наполягає на мирному врегулюванні війни, оскільки «дипломатія та діалог мають життєво важливе значення».

Нагадаємо, раніше індійські чиновники, прагнули уникати використання слова «війна» в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про війну Росії в Україні.В Індії досі називають криваву загарбницьку війну, розв'язану Росією проти України просто «кризою», і не хочуть обговорювати додаткові санкції проти країни-агресора.