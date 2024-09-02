Російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала

У місті є руйнування

Близько першої години ночі російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, один із яких поцілив по приватному будинку, у результаті чого поранення отримала 66-річна жінка.

Сталося це близько 1 ночі у Київському районі міста, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що постраждала відмовилася від госпіталізації.

Уже близько 5:30 окупанти знову вдарили по місту, але цього разу ракетою. В Індустріальному районі обласного центру сталася пожежа у садовому товаристві. Там горів приватний будинок і три нежитлові будівлі. Обійшлося без жертв і травмованих.

Нагадаємо, уранці 2 вересня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку, згодом тривога поширилася на всю країну. Ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб.