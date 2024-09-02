Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала
Постраждала в результаті обстрілу жінка відмовилася від госпіталізації
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

У місті є руйнування

Близько першої години ночі російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, один із яких поцілив по приватному будинку, у результаті чого поранення отримала 66-річна жінка.

Сталося це близько 1 ночі у Київському районі міста, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що постраждала відмовилася від госпіталізації.

Уже близько 5:30 окупанти знову вдарили по місту, але цього разу ракетою. В Індустріальному районі обласного центру сталася пожежа у садовому товаристві. Там горів приватний будинок і три нежитлові будівлі. Обійшлося без жертв і травмованих.

Нагадаємо,  уранці 2 вересня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку, згодом тривога поширилася на всю країну. Ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб.  

 

 

Читайте також:

Теги: Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві лунали потужні вибухи
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
За словами Зеленського, росіяни для атаки використали керовані авіаційні бомби
Удар РФ по Харкову: Зеленський рішуче звернувся до партнерів
30 серпня, 17:02
Cолдатів, яких росіяни перекидають у Білгородську область, можуть застосовувати у подальших штурмах
Росіяни перекидають війська у Білгородську область: ЗСУ назвали цілі ворога
28 серпня, 19:39
Станом на 9:30 City Express у Києві та Дніпрі функуціонує за графіком
«Маємо декілька знеструмлень»: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
26 серпня, 09:45
Наслідки обстрілу Харкова, 25 серпня 2024 р.
Нічний удар по Харківщині: зросла кількість постраждалих, серед них – двоє дітей
25 серпня, 09:50
У Харкові загорівся приватний будинок
Вибухи у Харкові та пожежа в Росії: головне за ніч
25 серпня, 07:42
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
25 серпня, 04:19
Незламне українське місто Харків зустрічає свій новий день
Символ сили, віри й незламності. Харків відзначає день міста
23 серпня, 11:07
Акція харків’ян проти вирубки лісу
У Харкові йде війна… за ліс конфлікт
22 серпня, 13:22

Політика

На місцевих виборах у Німеччині лідирували ультраправі: реакція українців
На місцевих виборах у Німеччині лідирували ультраправі: реакція українців
Трамп заявив, що мав «повне право» втручатися у президентські вибори 2020 року
Трамп заявив, що мав «повне право» втручатися у президентські вибори 2020 року
Російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала
Російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала
Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
З'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа
З'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа
Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі
Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
26K
Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах
23K
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
7972
Підвищення акцизів на пальне стало на паузу

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua