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У Харкові пролунав вибух

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Харкові пролунав вибух
фото з відкритих джерел

Жителів міста закликають залишитися в безпечних місцях

У Харкові близько 4 години ранку пролунав сильний вибух. Міський голова Ігор Терехов закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.

«У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні», – написав мер.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію швидкісної цілі, яка рухалася у напрямку Харківської області.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях. 

Пізніше глава Харківскої ОВА розповів, що російські окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву.

«Окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву. На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий», – розповів Синєгубов.

Влада закликає до відбою сигналу повітряної  тривоги не виходити з укриттів.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

До слова, під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням

Також, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

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Теги: Харків вибух Олег Синєгубов Ігор Терехов

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