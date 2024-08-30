Удар РФ по Харкову: Зеленський рішуче звернувся до партнерів

Глава держави звернув увагу, що Україні потрібні далекобійні можливості та виконання домовленостей щодо протиповітряної оборони

Західні партнери мають дозволити Україні бити наданою зброєю по російських аеродромах. У такому разі ударам, як сьогодні по Харкову, вдалося б запобігти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський укоментуюючи обстріл Харкова.

Глава держави нагадав, що росіяни сьогодні вдарили по мирних жителях Харкова. Усі служби вже на місці для участі у рятувальній операції.

Президент Зеленський відреагував на удар російських терористів по Харкову:



цього удару не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується pic.twitter.com/xRu9vI3v5A — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2024

За словами Зеленського, росіяни для атаки використали керовані авіаційні бомби. «Удар, якого не було б, якби наші Сили оборони мали здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це цілком справедлива потреба», – зазначив президент.

Він додав, що немає жодної раціональної причини обмежувати українських захисників в обороні від росіян.

Також глава держави звернув увагу, що Україні потрібні далекобійні можливості та виконання домовленостей щодо протиповітряної оборони, оскільки від цього залежить порятунок життів.

Сьогодні в день, 30 серпня, російські загарбники обстрілюють Харків керованими авіабомбами. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

«Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!» – йдеться в повідомленні.

Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

«За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», – зазначив Терехов.

Також очільник міста повідомив, що внаслідок атаки загинула дитина. «У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих», – йдеться у повідомленні.

Згодом Терехов додав, що станом на 16:24 відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених.

Як повідомлялося, Харків першим в Україні повністю реорганізує систем тепло-, водо- та енергопостачання. Таким чином місто стане енергонезалежним, попри постійні російські обстріли.