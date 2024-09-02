Головна Київ Новини
search button user button menu button

Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб
фото: glavcom.ua

У кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків

Уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб. Прро це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Екстрені служби попрямували до Святошинського, Голосіївського та Солом'янського районів.

У Києві під ранок лунали вибухи
У Києві під ранок лунали вибухи
фото: glavcom.ua

Окрім цього, у Шевченківському районі, попередньо, зафіксовано падіння уламків. Медики оглядають одного потерпілого.

Як уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови.

У Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення. Також горять чотири автомобілі. 

Медики прямують у Святошинський та Шевченківський райони.

Нагадаємо, уранці 2 вересня в Києві пролунали вибухи. Працювали сили ППО.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні було фіксовано 27 лютого 2024 року
Росія 31 липня атакувала Україну балістичною ракетою Північної Кореї – ЗМІ
5 серпня, 18:38
7–9 серпня з 08:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту лівою смугою на ділянці Столичного шосе в напрямку міста
На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту
5 серпня, 17:32
Інспекція ходу завершення будівництва укриттів у закладах освіти Дарницького району
У Києві завершають будівництво укриттів у двох закладах освіти (фото)
23 серпня, 18:29
Будівництво Свято-Іоанівського монастиря розпочалося ще на початку 2000-х
Хто гальмує перевірку російського монастиря під Києвом? «Оригінальне» пояснення від уряду
12 серпня, 13:33
Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника на Торецькому напрямку
Зросла кількість боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту
14 серпня, 17:12
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за час повномасштабної війни: деталі
26 серпня, 14:43
Громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters
Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс
26 серпня, 00:56
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу на Одещині
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:00
Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Новини

Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Вакарчук заспівав для перехожих у Києві
Вакарчук заспівав для перехожих у Києві
Готель «Україна» планують перетворити у музей сучасної історії
Готель «Україна» планують перетворити у музей сучасної історії
Російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні
Російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні
У Києві проходить масштабна велогонка (відео)
У Києві проходить масштабна велогонка (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
29K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
21K
Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
9924
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua