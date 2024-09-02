Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб
У кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків
Уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб. Прро це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Екстрені служби попрямували до Святошинського, Голосіївського та Солом'янського районів.
Окрім цього, у Шевченківському районі, попередньо, зафіксовано падіння уламків. Медики оглядають одного потерпілого.
Як уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови.
У Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення. Також горять чотири автомобілі.
Медики прямують у Святошинський та Шевченківський райони.
Нагадаємо, уранці 2 вересня в Києві пролунали вибухи. Працювали сили ППО.
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