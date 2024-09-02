Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб

У кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків

Уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб. Прро це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Екстрені служби попрямували до Святошинського, Голосіївського та Солом'янського районів.

У Києві під ранок лунали вибухи фото: glavcom.ua

Окрім цього, у Шевченківському районі, попередньо, зафіксовано падіння уламків. Медики оглядають одного потерпілого.

Як уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови.

У Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення. Також горять чотири автомобілі.

Медики прямують у Святошинський та Шевченківський райони.

Нагадаємо, уранці 2 вересня в Києві пролунали вибухи. Працювали сили ППО.