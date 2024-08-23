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Символ сили, віри й незламності. Харків відзначає день міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Символ сили, віри й незламності. Харків відзначає день міста
Незламне українське місто Харків зустрічає свій новий день
фото: Nadezhda Lavrenteva, Facebook

Харків – одне з найбільших міст сходу України

Сьогодні, 23 серпня, відзначається День міста Харкова. Зі святом харків’ян вранці привітав міський голова Ігор Терехов. За словами Харківського міського голови, сьогодні місто мало би святкувати, як і кожен рік раніше, якби не війна

«День міста – свято, яке було сповнене радості, посмішок і світла. Але тепер… На наші плечі випали найстрашніші випробування. Ворог – жорстокий і безжальний. Він руйнує наше місто, обстрілює будинки, вбиває наших рідних…», – каже Терехов.

Але, зауважує міський голова Харкова, є те, що ворог ніколи не зможе знищити. «Це наша віра. Віра в наших захисників. Віра в нашу Україну. Віра в Перемогу. Любов до Харкова – вона сильніша за всі руйнування. Харків – це не просто будівлі. Харків – це люди. Ті, хто кожного дня бореться, працює, не втрачає надії. Мешканці Харкова – сила нашого міста. Ми з вами разом. І жоден ворог не зможе зруйнувати те, що ми будуємо в наших серцях, – зазначає Терехов.

З кожним днем наш Харків стає сильнішим, зазначає мер міста.

«І навіть у ці найважчі часи – він прекрасний, бо ми наповнюємо його своєю любов'ю. Попереду ще багато роботи, так. Але я вірю - ми впораємось. Ми будемо стояти пліч-о-пліч, і разом відбудуємо наше місто. Бо Харків – це більше, ніж просто місто. Це символ сили, віри й незламності. Зі святом тебе, місто-Герой! Зі святом, дорогі харків'яни! Слава Харкову! Слава харківʼянам! Слава Україні!», – додав Терехов.

Через те, що Харків перебуває під постійною небезпекою ворожих обстрілів, святкові заходи з нагоди Дня міста у цьому році не заплановані. 

Харків – одне з найбільших міст сходу України. Він є науковим, промисловим, медичним, політичним та культурним центром регіону.

Тут мешкає майже півмільйона представників молодого покоління. Кількість навчальних закладів різного профілю приваблює у місто студентів.

У 2019 році Харків увійшов до п’ятірки українських міст як один із найкомфортніших у країні за світовим рейтингом індексу якості життя Numbeo.

Історія міста Харків

Історики досі не дійшли єдиної думки щодо віку міста. Одні вчені вважають, що  Харкову трохи більше 350 років, інші наполягають на більш тривалому віці – аж 1500 років. Археологічні знахідки свідчать про те, що на місці сучасного Харкова було поселення ще за часів бронзової епохи у другому тисячолітті до нашої ери. Документальні джерела говорять про те, що у 1654 році на місця злиття річок Харків та Лопань почалося будівництво міцної фортеці для захисту від татар.

З історії міста відомо, що вже у 1724 році у Харкові нараховувалося 61 вулиця та 1300 подвір’їв. Чисельність містян суттєво зросла з 1800 по 1917 рік й склала більше 297 тисяч мешканців. Під час Другої світової війни Харків 22 місяці знаходився під німецькою окупацією.

Раніше 23 серпня вважалося днем звільнення Харкова від фашистських окупантів, проте це не зовсім так. Вранці 23 серпня 1943 року солдати трьох радянських армій увійшли в місто, практично не зустрічаючи спротиву німців. Вони швидко просунулися до центру та встановили над Держпромом комуністичний прапор.  У той день командувач Степовим фронтом маршал Іван Конєв передчасно доповів Іосіфу Сталіну, що Харків звільнено. Москва салютувала переможцям 20 залпами із 2220 гармат. Офіційно Курська битва скінчилася.  Однак бої за місто продовжилися.

Німці закріпилися на південних околицях Харкова та продовжували контратаки ще майже тиждень. 28 серпня частини генерала Вернера Кемпфа зробили відчайдушну спробу прорватися Зміївською вулицею (нині проспект Гагаріна) і дійшли аж до Левади. Щодня німецька артилерія обстрілювала центр міста, тому урочистий мітинг на честь звільнення Харкова, в якому брали участь Конєв та Микита Хрущов, змогли провести лише 30 серпня. 

Війною були зруйновані десятки визначних пам’яток архітектури, до Німеччини вивезені рідкісні художні цінності. 

До початку повномасштабного вторгнення населення Харкова складало 2,09 млн. Тут зосереджена промисловість сходу України та велика кількість навчальних закладів.

У Харкові багато будівель з вибитими шибками через постійні обстріли росіян
У Харкові багато будівель з вибитими шибками через постійні обстріли росіян
фото: Віталій Сіденко, Facebook

Сьогодні Харків одне з найбільш постраждалих міст від російської агресії. Харків – місто-герой, символ незламності, як його мешканці, які щодня протистоять ворогу і вірять у перемогу України.

Нагадаємо,  26 липня, останнє розпорядження про перейменування об'єктів топоніміки у Харкові підписав начальник ОВА Олег Синєгубов. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Серед затверджених назв вулиць є ті, які спровокували скандал.

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Теги: Харків свято війна

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