Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року

Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень з російськими загарбниками

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій

За добу російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши 14 ракет, 55 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, також задіяли 427 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили п’ять атак поблизу Вовчанська та Липців. Підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 70 окупантів загиблими та пораненими, знищено два танка, дві ББМ, 35 БпЛА та шість автомобілів. Крім того, пошкоджено три ББМ та шість автомобілів окупанта.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Чотирнадцять разів ворог атакував позиції українських військових у районах Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Захисники України відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог дев’ять разів здійснив атакувальні дії в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Шість атак вже відбито нашими оборонцями, ще три – тривають.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили п’ять штурмових дій в районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. Окупанти 16 разів атакували поблизу Торецька та Неліпівки. Триває бій.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 62. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Нашими захисниками відбито 58 ворожих атак, чотири бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячаше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось 27 бойвих зіткнень.

Попередні втрати агресора склали 212 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три бойових броньованих машин та автомобіль, пошкоджено п’ять артилерійських систем та два атомобіля.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Двадцять одну атаку відбито, ще дві – триває.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Українські воїни зупинили десять ворожих атак, ще три – триває.

мапа: deepstate

На Гуляйпільському та Оріхівському

Напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Дві спроби ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

мапа: deepstate

Нагадаємо, триває 922-й день повномасштабної війни в Україні.