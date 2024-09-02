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Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року

Юлія Войцехівська
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року
Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій

За добу російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши 14 ракет, 55 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, також задіяли 427 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили п’ять атак поблизу Вовчанська та Липців. Підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 70 окупантів загиблими та пораненими, знищено два танка, дві ББМ, 35 БпЛА та шість автомобілів. Крім того, пошкоджено три ББМ та шість автомобілів окупанта.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Чотирнадцять разів ворог атакував позиції українських військових у районах Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Захисники України відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог дев’ять разів здійснив атакувальні дії в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Шість атак вже відбито нашими оборонцями, ще три – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили п’ять штурмових дій в районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. Окупанти 16 разів атакували поблизу Торецька та Неліпівки. Триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 62. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Нашими захисниками відбито 58 ворожих атак, чотири бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячаше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось 27 бойвих зіткнень.

Попередні втрати агресора склали 212 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три бойових броньованих машин та автомобіль, пошкоджено п’ять артилерійських систем та два атомобіля.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Двадцять одну атаку відбито, ще дві – триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Українські воїни зупинили десять ворожих атак, ще три – триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Гуляйпільському та Оріхівському

Напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Дві спроби ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року фото 11
мапа: deepstate

Нагадаємо, триває 922-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Теги: окупанти військові озброєння втрати ворог

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