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Вибухи у Харкові та пожежа в Росії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи у Харкові та пожежа в Росії: головне за ніч
У Харкові загорівся приватний будинок
фото: ДСНС

У Харкові лунав вибухи

У Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру. У Бєлгородській області РФ була сильна пожежа після обстрілу. Окупанти обстріляли Харківщину. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 серпня, щоб ви були в курсі подій.

У Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру: є поранені

Сьогодні, 24 серпня, російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Інформацію про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби», – йдеться у повідомленні.

У Бєлгородській області РФ була сильна пожежа після обстрілу

У ніч проти 25 серпня на території Росії сталися серйозні інциденти, які спричинили значні пошкодження та жертви серед росіян. Росіяни почали скаржитися на перші вибухи о пів на четверту ночі. Внаслідок обстрілу тимчасово без газу залишилися населені пункти Рокитне, Бориспілля та Новоленінське.

У Харкові близько 4 години ранку пролунав сильний вибух. Міський голова Ігор Терехов закликав мешканців залишатися в безпечних місцях. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію швидкісної цілі, яка рухалася у напрямку Харківської області.

Окупанти обстріляли Харківщину: серед постраждалих – дитина

Сьогодні, 25 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу Слобідського району Харкова, загорівся приватний будинок. На місці події оперативно працюють екстрені служби, намагаючись ліквідувати пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

 

Теги: Харків росія обстріл

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