Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії

Україна доводить у суді, що саме РФ порушила Конвенцію 1948 року про геноцид

18-27 вересня Міжнародний Суд ООН у Гаазі проведе слухання по справі України проти РФ «Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього». Про це повідомляє Deutsche Welle.

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У цій справі Україна доводить, що саме РФ, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді», порушила Конвенцію 1948 року про геноцид.

На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. Російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.

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Одна зі сторін – традиційно це відповідь – може оскаржити юрисдикцію суду у справі або заявити, що суд не може розглядати справу з інших причин, пояснили в пресслужбі Міжнародного суду ООН. У разі такої сторони висуває заперечення проти юрисдикції суду або прийнятності скарги, а суд передбачає розгляд по суті. Інші сторони пропонуються відповісти на ці заперечення. Письмові заяви будуть опубліковані судом у перший день слухання, що допоможе краще досягти їхньої позиції, кажуть експерти. А втім, позиція України і так зрозуміла, а ось які аргументи наведе Росія – поки що невідомо.

Тоді суд заслухає сторони і винесе рішення. Якщо він визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятим, розгляд по суті відновитися. В іншому випадку процес завершиться. Цей етап слухань триватиме до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію буде винесено пізніше. Чи розглядати справу по суті – вкрай важливо ще й тому, що це вплине на забезпечувальні заходи, які хочуть і суто юридично, але є чинними. Якщо суд погодиться з РФ і визнає, що не має юрисдикції, то забезпечувальні заходи будуть скасовані.

Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.

Участь у засіданні візьмуть 26 із 27 країн Євросоюзу – всі, крім Угорщини, а також Ліхтенштейн, Норвегія, Канада, Великобританія, Нова Зеландія та Австралія. Чехія і Словаччина, Люксембург і Швеція, а також Канада й Нідерланди виступають парами.

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Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні.