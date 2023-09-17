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Росія створила нову ПВК замість «Вагнера»: хто її очолить

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія створила нову ПВК замість «Вагнера»: хто її очолить
Відповідальним за створення нової ПВК за попередніми даними призначено генерала Сергія Суровікіна
фото з відкритих джерел

Росіяни планують переконати якнайбільше «вагнерівців» підписати контракт із РФ через нову приватну військову компанію.

Російська Федерація створила нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК за попередніми даними призначено генерала Сергія Суровікіна, якого нещодавно помітили в Алжирі. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Міністерство оборони РФ відправляє своїх представників до Білорусі та кількох африканських країн, зокрема Алжиру, Малі та Судану.

Росіяни планують переконати якнайбільше «вагнерівців» підписати контракт із РФ через нову приватну військову компанію.

«Таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між лукашенківською «ГардСервіс» та новоствореною російською ПВК», – зазначили у ЦНС.

Генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Раніше повідомлялося, що колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД.

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Згодом Суровікіна нібито випустили з-під варти.

Теги: росія ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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