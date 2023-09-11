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СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном
Сергію Поліщуку загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: СБУ

До початку повномасштабного вторгнення Поліщук регулярно відвідував Москву для участі в пропагандистських ефірах

Служба безпеки України зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Поліщук регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

«Під час виступів на її ток-шоу «60 минут» екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що за вказані Поліщук він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора.

«Щоб замаскувати «транзакцію», її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн», – зазначають в СБУ.

За даними СБУ, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ.

Теги: депутат росія війна СБУ

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