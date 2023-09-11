Екстрадиція ухилянтів. Влада збирається повертати додому лише простолюдинів?

Влада риє яму сама собі

Багато розуму не треба – експлуатувати народну жовч, хейт і заздрість. Наміри екстрадувати тих, хто покинув Україну, - це ще один виток довбограйного екстра-популізму, розрахованого на гальорку.

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Якщо держава офіційно випустила громадянина за кордон – це її проблема. За підробку документів карати можна підробника – тобто ВЛК. Для громадянина це штраф 850 грн. Однак: на момент перетину кордону держава не мала до громадянина жодних претензій, про що свідчить штамп у паспорті. Щоби встановити, чи довідка про непридатність за станом здоров’я підроблена – треба провести медичний огляд цієї людини. А людина – вже за кордоном! Легально, зі штампом.

Зате заслиненій гальорці подобається сама ідея: безжальна й хайпожерна. Лишається уточнити: екстрадувати додому вони збираються лише простолюдинів – чи також і своїх синочків, племінників, помічників, колег, багатеньких клієнтів, яких вони повивозили за кордон від гріха подалі?

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Пошук тригерних тем, в які влада уміло каналізує грозову тучу невдоволення людей, їхнього вигорання, виснаги й рефлекторного хейтерства, є риттям ями самим собі.

Задовольнивши один болючий тригер, завтра знайдуться два нові, й рано чи пізно це дійде до абсурду.