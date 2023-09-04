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Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ
Братська могила в Бучі, 2022 рік
фото ілюстративне

Комісія нібито не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид

У понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні. Про це передає «Радіо Свобода».

«На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – «Главком») відбувається геноцид», – сказав голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе. 

За словами Мьосе, комісія нібито не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

«Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На цей час ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути «потреба» знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою», – додав він.

Нагадаємо, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: ООН війна окупанти

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