Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ

Комісія нібито не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид

У понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні. Про це передає «Радіо Свобода».

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«На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – «Главком») відбувається геноцид», – сказав голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

За словами Мьосе, комісія нібито не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

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«Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На цей час ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути «потреба» знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою», – додав він.

Нагадаємо, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.