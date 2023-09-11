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Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
Уже під час допиту в суді чоловік щиро розкаявся у вчиненому
фото: depositphotos.com

Обвинувачений пів року проведе під арештом

На Волині безробітний, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, отримав арешт терміном шість місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Шацького районного суду Волинської області від 7 вересня.

Військовозобов’язаний потрапив під суд після того, як відмовився відбувати до військової частини для захисту Батьківщини. Перед тим чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію. Не бажання проходити військову службу в ЗСУ обвинувачений пояснив тим, що народився у Росії (місті Новосибірськ).

Допитані у суді троє військових підтвердили, що особисто вручали обвинуваченому повістки (до матеріалів справи долучено шість розписок обвинуваченого про отримання повісток). Чоловік їх узяв, прибував до пункту збору, але не захотів відбувати для проходження військової служби у ЗСУ. За словами свідків, військовозобов’язаний заявив: не піде служити, не буде вбивати «своїх», оскільки за національністю він не українець. 

Уже під час допиту в суді чоловік щиро розкаявся у вчиненому і зобов’язався надалі не вчиняти протиправних дій. Просив суд врахувати, що має поганий стан здоров’я, у нього діагностовано хвороби хребта і він потребує лікування.

Ухвалюючи вирок про позбавлення волі, Феміда наголосила: такий вид покарання є необхідним та буде справедливим і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Як повідомляв «Главком», працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

Нагадаємо: Ратнівський районний суд Волинської області розглянув справу, у якій чоловіка обвинувачували в ухиленні від мобілізації. Сам волинянин вину визнав та пояснив, що не прибув за викликом до військкомату, бо в той день пас худобу.

Як відомо, в Україні триває 565-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: росія війна мобілізація #stoprussia ухилянти

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