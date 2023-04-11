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Повістки по-новому та заборона на виїзд з країни. Держдума не дає росіянам шансу уникнути призову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повістки по-новому та заборона на виїзд з країни. Держдума не дає росіянам шансу уникнути призову
Зарахування до запасу може здійснюватися без особистої явки до військкомату на підставі відомостей про громадян
фото ілюстративне

Громадянам, які отримали повістку, заборонено виїжджати з країни

Держдума РФ остаточно ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Про це передають росЗМІ.

Реєстр військового обліку тепер буде формуватися в автоматизованому режимі. 

Закон передбачає можливість дублювання традиційних повісток в електронному вигляді. Уточнюється, що громадяни, які підлягають призову, зобов'язані отримувати повістки. Вони можуть бути надіслані громадянам у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

Крім того, передбачається заборона на виїзд з країни громадянам, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату. Серед інших заходів – обмеження на право керування автомобілем для ухилянта, якщо він не прийшов на протягом 20 днів з отримання повістки.

Зарахування до запасу може здійснюватися без особистої явки до військкомату на підставі відомостей про громадян.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

До слова, британська розвідка повідомила, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.

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Теги: росія мобілізація призов до армії

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