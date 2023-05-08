Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мобілізація в РФ: британська розвідка вказала на нові хитрощі Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: британська розвідка вказала на нові хитрощі Кремля
фото з відкритих джерел

Вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму

Російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Зокрема, радіо «Вільна Європа» повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі $2390 та зарплату до $4160 на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких трудящих-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців швидше за все відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

«Вербування мігрантів є частиною зусиль міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання щодо залучення 400 тисяч добровольців для участі в бойових діях в Україні. Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішню іноземку», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Теги: розвідка Міноборони Європа британська розвідка мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

загарбники розширюють тактику, випробовуючи українську ППО
Що вигадали окупанти? ЗСУ вказали на нову тактику росіян
Вчора, 15:20
Цай Мін-єн
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
4 травня, 16:32
Вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення
Що буде з пораненими воїнами, які не можуть виконувати бойові завдання: роз’яснення Міноборони
2 травня, 19:47
Загалом, на Таврійському напрямку протягом ночі було зафіксовано 162 обстріли
ЗСУ повідомили, де вночі росіяни вели наступ та зазнали великих втрат
1 травня, 15:02
Серед окупантів ширяться чутки про закінчення війни
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
30 квiтня, 19:28
В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
19 квiтня, 04:23
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
13 квiтня, 10:44
Маляр зазначила, що від перших хвилин появи відео страти всі компетентні служби вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців
Страта полоненого військового: Міноборони звернулося до українців
12 квiтня, 13:38
Бійці беруть участь в операціях під прикриттям, а їхню діяльність не контролює парламент
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
12 квiтня, 08:42

Політика

Чому Польща не святкує День перемоги: відповідь науковиці
Чому Польща не святкує День перемоги: відповідь науковиці
Мобілізація в РФ: британська розвідка вказала на нові хитрощі Кремля
Мобілізація в РФ: британська розвідка вказала на нові хитрощі Кремля
Спецслужби РФ влаштовують фейкові мітинги проти України та партнерів у Європі: деталі
Спецслужби РФ влаштовують фейкові мітинги проти України та партнерів у Європі: деталі
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають РФ озброюватися
ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають РФ озброюватися
Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу
Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
15K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
13K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
6211
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
5469
У багатоповерхівці столиці прогримів вибух
5342
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту