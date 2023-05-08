Мобілізація в РФ: британська розвідка вказала на нові хитрощі Кремля

Вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму

Російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Зокрема, радіо «Вільна Європа» повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі $2390 та зарплату до $4160 на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

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За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких трудящих-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців швидше за все відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

«Вербування мігрантів є частиною зусиль міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання щодо залучення 400 тисяч добровольців для участі в бойових діях в Україні. Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішню іноземку», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.