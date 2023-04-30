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У Ризі російськомовні закликали Путіна «не захищати» їх після заяви Держдуми

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Ризі російськомовні закликали Путіна «не захищати» їх після заяви Держдуми
Протестувальники тримають транспарант з написом
фото: rus.delfi.lv

На акції активісти закликали РФ не втручатися у внутрішню політику Латвії

29 квітня біля російського посольства у Ризі кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели акцію, під час якої закликали Росію «не захищати» їх. Про це повідомляє Delfi. 

Поштовхом до акції, яку організувала спілка «Російський голос для Латвії», стала заява Держдуми РФ «Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення».  

Активісти зібралися під посольством Росії у Ризі близько 14:00. Протестувальники закликали Росію не втручатися у внутрішню політику Латвії та не використовувати російськомовних жителів країни в інтересах РФ.

Учасники акції прийшли з власноруч виготовленими плакатами з гаслами: «Нам потрібна Європа, а не рускій мір», «Латвія – батьківщина, Росія – окупант», «Не пхай свого носа у Латвію», «Руки геть від нашої країни». Також протестувальники розгорнули великий плакат з написом «Діду, пий таблетки».

Керівник спілки Мартін Левушкан вважає, що російськомовні жителі Латвії дозволяють владі РФ говорити від їхнього імені та не протестують проти політики Кремля. Активіст підкреслив, що дуже важливо було висловити свою думку. 

«Не потрібно на захищати чи звільняти. Захищайте себе в Гаазі, звільність окуповані вами країни та народи, і залиште нас нарешті нас в спокої! Ми вам ніякі не співвітчизники! Наш вибір – Європа. Наш шлях – демократія. Наша Батьківщина – Латвія», – заявив Мартін Левушкан. 

Нагадаємо, що у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи. Рішення ухвалено на знак солідарності з народом України.

 

 

Теги: росія Латвія населення

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