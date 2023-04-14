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Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ
Окупанти розлючені спротивом, який продовжується вже більше року
фото ілюстративне

Росіяни змусили дівчину вибачатися «на камеру» і видалити відео з соцмереж, погрожуючи тюремним ув’язненням

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області люди продовжують чинити опір російським загарбникам. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Міський голова навів приклад дівчини, над якою окупанти влаштували судилище за її проукраїнську позицію та розтоптаний триколор.

«Яскравим доказом стали дії 16-річної мешканки Мелітопольщини, яка відправила рашистський прапор саме туди, де йому місце. Звісно окупанти змусили дівчину вибачатися «на камеру» і видалити відео з соцмереж, погрожуючи тюремним ув’язненням», – зазначив Федоров.

Мер додав, що окупанти розлючені спротивом, який продовжується вже більше року, і готові воювати навіть з дітьми.

Нагадаємо, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.

Теги: Мелітополь окупанти росія прапор

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