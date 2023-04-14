Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ

Окупанти розлючені спротивом, який продовжується вже більше року

Росіяни змусили дівчину вибачатися «на камеру» і видалити відео з соцмереж, погрожуючи тюремним ув’язненням

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області люди продовжують чинити опір російським загарбникам. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Міський голова навів приклад дівчини, над якою окупанти влаштували судилище за її проукраїнську позицію та розтоптаний триколор.

«Яскравим доказом стали дії 16-річної мешканки Мелітопольщини, яка відправила рашистський прапор саме туди, де йому місце. Звісно окупанти змусили дівчину вибачатися «на камеру» і видалити відео з соцмереж, погрожуючи тюремним ув’язненням», – зазначив Федоров.

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Мер додав, що окупанти розлючені спротивом, який продовжується вже більше року, і готові воювати навіть з дітьми.

Нагадаємо, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.