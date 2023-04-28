Удар по багатоповерхівці в Умані. Поліція показала жахливі кадри

Ракетна атака на Умань, 28 квітня 2023 року

В Умані загинули вже четверо людей

Національна поліція показала ліквідацію наслідків ракетної атаки по багатоповерхівці в Умані на Черкащині.

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Станом на 8:30 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже четверо людей. Ще 17 постраждали. Одна людина загинула в лікарні.

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Вдалося врятувати трьох дітей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».