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Федоров назвав колаборантів, які втекли з Мелітополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Федоров назвав колаборантів, які втекли з Мелітополя
Окупантам «запахло жареним» на Запоріжжі
фото ілюстративне

До Криму виїхав колаборант Румянцев, який прислужував окупантам у «відділі держбезпеки РФ»

Поплічники загарбників намагаються втекти з тимчасово окупованого Мелітополя. Про це заявив міський голова Іван Федоров.

«Є дві сім'ї. Перша – колишнього керівника комунального підприємства «Доломан», яка захопила наші комунальні аптеки і вкрала бюджетні кошти. Тиждень тому був вибух біля одного з під'їздів. Це було біля під'їзду колборантки Доломан, чоловік якої захотів балотуватися у якусь раду від «Єдиної Росії» і на наступний ранок їх вже як язиком злизало з міста Мелітополя», – розповів він.

Також до Криму виїхав колаборант Румянцев, який прислужував окупантам у «відділі держбезпеки РФ» і здавав патріотів України. З окупованого півострова він збирається втекти до РФ.

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху постраждав так званий заступник начальника «обласного Головного управління МВС Запорізької області».

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти Мелітополь

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