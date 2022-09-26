Стало відомо, скільки Росія мобілізувала жителів окупованого Криму

Росгвардія прямо на вулиці видає повістки всім поспіль

Окупаційна адміністрація півострова Крим мобілізувала до Росармії 60 тис.чоловіків. Про це повідомляє пресслужба Кримськотатарського ресурсного центру.

«У Криму окупаційна адміністрація вже мобілізувала 60 тисяч осіб. Більше того, масово роздають повістки у місцях компактного проживання кримських татар», – йдеться в дописі.

Зазначається, що мобілізованих відвезли на полігони у смт. Перевальне, Козачу Бухту, м. Севастополь. Як наголошують у КРЦ, повістки видають «і тим, хто служив при Україні, і навіть 53-річним відставним». «Стоять машини росгвардії і прямо на вулиці видають повістки всім поспіль», – зазначили в Кримськотатарському ресурсному центрі.

Нагадаємо, «очільник» окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram оголосив, що мобілізаційні заходи на окупованому півострові завершилася 25 вересня. Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону заявила, що за кілька днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителям тимчасово окупованого Росією Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату.

Аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко раніше заявив, що мобілізація кримських татар до російської армії може спричинити геноцид. За попередніми оцінками, як зазначив правозахисник, приблизно 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова.