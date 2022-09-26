Лукашенко терміново прилетів у Росію (фото)

Переговори лідерів розпочнуться найближчим часом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко Лукашенко сьогодні проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що переговори лідерів розпочнуться найближчим часом.

Питання, які обговорять два диктатори, наразі не розголошуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін та Лукашенко зустрілися із главою Туреччини Ердоганом.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про «загрозу нападу» боку України. Він доручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу.

У березні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затято переконував російського президента Володимира Путіна у тому, що напад на Україну був виправданий. «Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив Лукашенко у розмові з Путіним.