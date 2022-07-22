Буданов запропонував Молдові допомогу з деокупацією Придністров’я

Очільник української розвідки підтримує прагнення Молдови позбутися окупантів на своїй території

Україна як держава готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів у невизнаному Придністров'ї. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Я підтримують прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі», – зазначив він.

Як відомо, раніше керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило про намір увійти до складу Росії. Про терміни такого приєднання «міністр закордонних справ» Придністров’я Віталій Ігнатьєв нічого не сказав.

Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що «можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков каже, що він не знає із чим пов’язана поява у ЗМІ заяв про необхідність приєднання невизнаного Придністров'я до Росії. «Я бачив повідомлення ЗМІ, але я не знаю, із чим це пов’язано, з якими процесами. Нічого не можу сказати», – зазначив він.

Нагадаємо, Молдова відмовилася пускати до себе російських військових з так званої оперативної групи, що базується в невизнаному Придністров'ї. Російські війська назвали незаконним формуванням, яке порушує статус нейтралітету.

У молдовському міністерстві закордонних справ знову наголосили на позиції влади щодо необхідності вивести російських військових і склади боєприпасів з території країни. Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, оприлюдненій 21 липня.

Додамо, що президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я.