Молодша донька Путіна отримала нову посаду
Тихонова займеться імпортозаміщенням
Молодшу доньку Путіна Катерину Тихонову призначили співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) з імпортозаміщення та технологічної незалежності. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу РСПП.
В органі наголошують, що нова рада створена з метою «координації роботи органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання російським, а також формування пропозиції щодо реалізації державної політики в галузі імпортозаміщення».
До слова, від 2020-го Тихонова очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем у Московському державному університеті імені Ломоносова.
Крім того, вона керівниця фонду «Іннопрактика».
Нагадаємо, раніше ректор університету, де навчалася дочка Путіна, розказав, як вона вчилася.
Після вторгнення Росії в Україну США та Євросоюз запровадили санкції проти Тихонової та ще однієї передбачуваної доньки Путіна Марії Воронцової.
Кремль пообіцяв відповісти на санкції, тим самим фактично визнавши спорідненість Тихонової та Воронцової з президентом.