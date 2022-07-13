Молодша донька Путіна отримала нову посаду

Донька російського президента зайняла ще одну державну посаду в РФ

Тихонова займеться імпортозаміщенням

Молодшу доньку Путіна Катерину Тихонову призначили співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) з імпортозаміщення та технологічної незалежності. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу РСПП.

В органі наголошують, що нова рада створена з метою «координації роботи органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання російським, а також формування пропозиції щодо реалізації державної політики в галузі імпортозаміщення».

До слова, від 2020-го Тихонова очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем у Московському державному університеті імені Ломоносова.

Крім того, вона керівниця фонду «Іннопрактика».

Нагадаємо, раніше ректор університету, де навчалася дочка Путіна, розказав, як вона вчилася.

Після вторгнення Росії в Україну США та Євросоюз запровадили санкції проти Тихонової та ще однієї передбачуваної доньки Путіна Марії Воронцової.

Кремль пообіцяв відповісти на санкції, тим самим фактично визнавши спорідненість Тихонової та Воронцової з президентом.

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