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    Політика

    Молодша донька Путіна отримала нову посаду

    Донька російського президента зайняла ще одну державну посаду в РФ - Молодша донька Путіна отримала нову посаду
    Донька російського президента зайняла ще одну державну посаду в РФ
    фото: скриншот з відео

    Тихонова займеться імпортозаміщенням

    Молодшу доньку Путіна Катерину Тихонову призначили співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) з імпортозаміщення та технологічної незалежності. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу РСПП.

    В органі наголошують, що нова рада створена з метою «координації роботи органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання російським, а також формування пропозиції щодо реалізації державної політики в галузі імпортозаміщення».

    До слова, від 2020-го Тихонова очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем у Московському державному університеті імені Ломоносова.

    Крім того, вона керівниця фонду «Іннопрактика».

    Нагадаємо, раніше ректор університету, де навчалася дочка Путіна, розказав, як вона вчилася.

    Після вторгнення Росії в Україну США та Євросоюз запровадили санкції проти Тихонової та ще однієї передбачуваної доньки Путіна Марії Воронцової.

    Кремль пообіцяв відповісти на санкції, тим самим фактично визнавши спорідненість Тихонової та Воронцової з президентом.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація Катерина Тихонова #stoprussia
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    Молодша донька Путіна отримала нову посаду