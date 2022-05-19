Новий коханець доньки Путіна – Зеленський. У них є дитина: розслідування

Партнера доньки Путіна звуть Ігор Зеленський

Президент Росії називає тих, хто орієнтується на Захід, націонал-зрадниками. Тоді в націонал-зрадники треба записати і його доньку, яка останніми роками жила зі своїм обранцем Ігорем Зеленським на дві країни — Росію та Німеччину.

Журналісти «Важливих історій» та німецького видання «Der Spiegel» прийшли до висновку, що новим обранцем Тихонової став відомий артист Зеленський, виходячи з інформації з чотирьох джерел.

По-перше, у їхньому розпорядженні є список пасажирів: Тихонова, Зеленський, дитина, няні, охорона – всі вони прилетіли на одному рейсі з Мюнхена. Цей документ виданню передало кілька місяців тому джерело в аеропорту Внуково.

По-друге, є дані про перельоти Катерини Тихонової — за останні два роки вона літала до Мюнхена, де працював Зеленський, понад 50 разів.

По-третє, у розпорядженні є документи з електронної пошти співробітника Служби безпеки президента (СБП) та особистого охоронця Тихонової Олексія Скрипчака — їх передало те саме анонімне джерело, що майже два роки тому надіслало до редакції «Важливих історій» архів листів колишнього чоловіка Тихонова Кирила Шамалова. У документах Скрипчака є паспорти доньки Путіна, Зеленського та дівчинки, яка народилася у 2017 році, — охоронець Тихонової купував їм усім квитки. Ім'я дитини видання не розкриває з етичних міркувань, достатньо сказати, що її по батькові — Ігорівна, що відповідає імені Зеленського.

По-четверте, джерело Der Spiegel у Баварському балеті на запитання про свого колишнього керівника одразу відповіло, що Зеленський «швидше за все партнер доньки Путіна», хоча журналісти навіть не питали про їхні родинні зв'язки.

Коли і як познайомилися Тихонова та Зеленський не відомо. Судячи з архіву листів Кирила Шамалова, молодша дочка Путіна розлучилася зі своїм першим чоловіком не пізніше 2017 року, і з того ж часу Тихонова починає активно, часом кілька разів на місяць, літати в Мюнхен.

Ігореві Зеленському 52 роки. Він один із найуспішніших і найвідоміших танцюристів балету з Росії. Зеленський був солістом Маріїнського театру, де танцював усі провідні партії, потім прем'єром трупи New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великобританії, Ла Скала, Великого театру та інших світових сцен. «У наявності у пана Зеленського керівного досвіду та зв'язків із Заходом сумніватися не доводиться», – писала про нього в 2011 році газета «Комерсант».

Партнерками Зеленського в різні часи були Уляна Лопаткіна, Діана Вишнева та інші відомі балерини. Під завісу танцювальної кар'єри Зеленський став поєднувати танець із менеджментом: керував балетом у Новосибірському театрі та балетною трупою московського Музичного театру імені Станіславського та Немировича-Данченка. Як худкерівник Зеленський залучив до Москви скандального артиста Сергія Полуніна, експрем'єра лондонського Королівського балету. На знак подяки Полунін набив зображення Зеленського на плечі. Це татуювання сусідить із татуюванням Путіна — президент вибитий на грудях Полуніна.

З 2018 року Ігор Зеленський входить до наглядової ради фонду «Національна культурна спадщина», яка відповідає за будівництво культурно-освітніх комплексів у російських регіонах. Перші комплекси мали з'явитися у Калінінграді, Владивостоку, окупованому Севастополі та Кемерові. Цей проєкт ініціював особисто Володимир Путін.

Володимир Путін та Ігор Зеленський, 2018 рік

Як писала російська служба «Бі-бі-сі», гроші на проект –120 мільярдів рублів – виділив «Роснафтогаз». Цю компанію Володимир Путін називав «нафтовою скарбничкою», в ній акумулюються нафтогазові доходи Росії. Освоювати ці гігантські засоби, за повідомленнями «Бі-бі-сі» та «Медузи», мали компанії найближчих друзів президента Росії — Геннадія Тимченка та Аркадія Ротенберга.

Контракт Зеленського з Баварським балетом мав закінчитися у 2025 році, але у квітні цього року він оголосив про вихід з театру за сімейними обставинами: «Керівництво балетною трупою вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Зараз, однак, моєї повної уваги та часу вимагають особисті, сімейні справи, що несумісне з моєю діяльністю керівника балету в Мюнхені… Зараз моя сім'я потребує моєї підтримки».

Зважаючи на все, Зеленського звільнили через відмову публічно засудити Росію за військову агресію проти України. Про це пранкерам Вовану та Лексусу розповів керуючий директор Баварської державної опери Серж Дорні, думаючи, що розмовляє з міністром культури України: «Ми з ним [Зеленським] говорили кілька разів, і я змусив його дійти висновку, що він має покинути оперу. Він ухвалив таке рішення не самостійно. У нас з ним відбулася розмова, і я підвів її до такого висновку», — пояснив керівник опери.

Де з того часу знаходяться Зеленський та донька Путіна Катерина Тихонова, невідомо. Der Spiegel намагався додзвонитися до Зеленського, але той не зняв слухавку. «Важливі історії» надіслали повідомлення Тихоновій і чекають на її відповідь.