ЗСУ ліквідували ще 100 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку

Українські військові станом на 13 липня ліквідували вже близько 37 570 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1649 (+0) од;

бойових броньованих машин – 3832 (+3) од;

артилерійських систем – 839 (+1) од;

РСЗВ – 247 (+0) од;

засоби ППО – 109 (+0) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од;

спеціальна техніка – 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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