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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували ще 100 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

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    Українські захисники знищили вже 1649 танків&nbsp; - ЗСУ ліквідували ще 100 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
    Українські захисники знищили вже 1649 танків 
    фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

    Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку

    Українські військові станом на 13 липня ліквідували вже близько 37 570 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;
    • танків – 1649 (+0) од;
    • бойових броньованих машин – 3832 (+3) од;
    • артилерійських систем – 839 (+1) од;
    • РСЗВ – 247 (+0) од;
    • засоби ППО – 109 (+0) од;
    • літаків – 217 (+0) од;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2);
    • крилаті ракети – 155 (+0);
    • кораблі /катери – 15 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од;
    • спеціальна техніка – 67 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

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    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Про ситуацію в регіонах читайте тут.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували ще 100 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога