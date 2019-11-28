Ректор університету, де навчалася дочка Путіна, каже, що вона не халтурила



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Дисертацію Тихонова захистила блискуче, розповів ректор Московського державного університету Віктор Садовничий

Ректор розповів, що познайомився з Тихоновою, коли вона вчилася в Інституті країн Азії і Африки МДУ

Ректор Московського державного університету Віктор Садовничий описав Катерину Тихонову, яку називають дочкою президента Росії Володимира Путіна, як працелюбну, дисципліновану і талановиту студентку.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Ведомости».

Ректор повідомив, що не знає, хто батько Тихонової, так як «ніколи не запитує у своїх учнів, хто їх батьки». Зате, за словами Садовничого, він знає, яка Тихонова студентка. «Треба розуміти, що захиститися на математичній раді - зробити дисертацію, опублікувати роботи - тут халтури бути не може. Там формули, теореми, це треба зробити. Вона зробила, вона талановита», - розповів ректор.

За словами Садовничого, він познайомився з Тихоновою, коли вона вчилася в Інституті країн Азії і Африки МДУ: «Після одного з семінарів вона підійшла до мене і сказала, що хотіла б займатися математикою. І не просто математикою, а додатками, космосом. Я їй кажу: «Ви ж гуманітарій. Уявляєте, який шлях треба пройти?» Вона: «Я працьовита». І вона пішла на загальних підставах в магістратуру мехмату. За Болонською системою так можна. Три роки наполегливої праці, закінчила магістратуру і почала працювати над тематикою вестибулярної системи, різними фізіологічними реакціями мозку. 10 років працювала, стільки потрібно праці».

Також ректор повідомив, що дисертацію Тихонова захистила «блискуче».

Раніше повідомлялося, що Фонд «Національне інтелектуальний розвиток», який працює при МДУ під брендом «Інопрактика» і яким керує Катерина Тихонова (за даними ЗМІ, вона є дочкою президента РФ Володимира Путіна), отримав найбільший за всю свою історію підряд від нафтової компанії «Роснефть».

Джерело: Сноб