В окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка

Рашисти сконцентруються на взятті кількох невеликих міст

На Донбасі російські сили, швидше за все, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська. Про це інформує Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«Міські райони Слов'янська і Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції», – йдеться у зведенні.

Проблеми на окупованих територіях

Як зазначили в Міноборони Британії, Росія продовжує прагнути підірвати легітимність української держави і зміцнити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Нещодавно була ініціатива про «побратимство» російських і українських міст та областей і указ, що полегшує українцям отримання російського громадянства.

Однак антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один з її мерів був убитий 11 липня 2022 року в результаті вибуху автомобіля, нагадали в британській розвідці.

«Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські окупанти провели невдалі наступи на трьох напрямках – ISW.

Також відомо, що окупанти масовано накривають вогнем Донеччину – Генштаб.

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