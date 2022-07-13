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    Події в Україні

    В окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка

    Антиросійські настрої на окупованій частині України шкодять ворогу - В окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка
    Антиросійські настрої на окупованій частині України шкодять ворогу
    фото: Генштаб

    Рашисти сконцентруються на взятті кількох невеликих міст

    На Донбасі російські сили, швидше за все, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська. Про це інформує Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    «Міські райони Слов'янська і Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції», – йдеться у зведенні.

    Проблеми на окупованих територіях

    Як зазначили в Міноборони Британії, Росія продовжує прагнути підірвати легітимність української держави і зміцнити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Нещодавно була ініціатива про «побратимство» російських і українських міст та областей і указ, що полегшує українцям отримання російського громадянства.

    Однак антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один з її мерів був убитий 11 липня 2022 року в результаті вибуху автомобіля, нагадали в британській розвідці.

    «Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

    Нагадаємо, російські окупанти провели невдалі наступи на трьох напрямках – ISW.

    Також відомо, що окупанти масовано накривають вогнем Донеччину – Генштаб.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна військові Україна Twitter міст окупація указ #stoprussia
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    В окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка