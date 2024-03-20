Москва активізувала кампанію дискредитації України на Близькому Сході: деталі від розвідки
У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали
Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Як зазначається, гібридна операція Кремля має кілька завдань:
- виправдати війну проти України;
- дискредитувати Україну та держави Заходу;
- нав'язати неприйнятні для України умови переговорів;
- поліпшити власне становище на Близькому Сході;
- домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого РФ зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.
Вказівки Кремля
У пресслужбі повідомили, що для досягнення вказаних цілей Москва посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва.
«Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів», – зазначили в ГУР.
У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, в яких виправдовують загарбницьку війну проти України, вказали у відомстві.
За даними української розвідки, йдеться, зокрема, про два папірці, в яких подано «Путінську версію історії України з моменту краху Радянського союзу, а терористична агресивна РФ представлена як жертва».
В розвідці додали, що «ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, – безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни».
«Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони нашої держави, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями та інші нісенітниці на кшталт «вічного позаблокового статусу», «денацифікації» та «демілітаризації», – додали у відомстві.
Раніше розвідка попередила про збільшення дезінформації та фейків від росіян.
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