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Москва активізувала кампанію дискредитації України на Близькому Сході: деталі від розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Москва активізувала кампанію дискредитації України на Близькому Сході: деталі від розвідки
Росія поширює два папірці, в яких подано «Путінську версію історії України з моменту краху Радянського союзу, а терористична агресивна РФ представлена як жертва»
фото з відкритих джерел

У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали

Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як зазначається, гібридна операція Кремля має кілька завдань:

  • виправдати війну проти України;
  • дискредитувати Україну та держави Заходу;
  • нав'язати неприйнятні для України умови переговорів;
  • поліпшити власне становище на Близькому Сході;
  • домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого РФ зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.

Вказівки Кремля

У пресслужбі повідомили, що для досягнення вказаних цілей Москва посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва.

«Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів», – зазначили в ГУР.

У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, в яких виправдовують загарбницьку війну проти України, вказали у відомстві.

За даними української розвідки, йдеться, зокрема, про два папірці, в яких подано «Путінську версію історії України з моменту краху Радянського союзу, а терористична агресивна РФ представлена як жертва».

В розвідці додали, що «ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, – безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни».

«Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони нашої держави, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями та інші нісенітниці на кшталт «вічного позаблокового статусу», «денацифікації» та «демілітаризації», – додали у відомстві.

Раніше розвідка попередила про збільшення дезінформації та фейків від росіян.

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Теги: розвідка дезінформація

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