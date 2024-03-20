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Українська активістка розказала, як російська пропаганда сварить поляків з українцями

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українська активістка розказала, як російська пропаганда сварить поляків з українцями
Російська пропаганда не перший рік намагається налаштувати українців проти поляків і навпаки
фото ілюстративне

Наталя Панченко: «У соцмережі ширяться коментарі типу «а моя тьотя говорила, що якась українка…», а далі – якась страшна легенда»

Російська пропаганда існує в Польщі не перший рік і спрямована на те, аби налаштувати українців проти поляків і навпаки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла правозахисниця, представниця української діаспори у Польщі та лідерка української громадської організації «Євромайдан Варшава» Наталя Панченко.

«Найбільше вплинула дезінформація у соцмережах. Були цілі кампанії дескридитації українців у Польщі, коментарі у соцмережі типу «а моя тьотя говорила, що якась українка…» і якась страшна легенда. Зазвичай це писали боти, але його було багато. Люди, на жаль, не перевіряючи джерел часто в це вірять», – зазначила вона.

Панченко повідомила, що ворожа пропаганда в Польщі досить сильна, причому не перши рік.

«Основні гасла, які розкручуються зараз: «це не війна поляків», «поляки не хочуть підтримувати Україну», «давайте раду собі самі». Все спрямовано на те, аби налаштувати українців проти поляків і навпаки», – розповіла правозахисниця. 

Наталя Панченко додала, що через активність та підтримку України протягом останніх 10 років вона отримувала багато погроз. За її словами, це робили і польські націоналісти, і проросійські сили, однак останнім часом жінка отримує багато хейту у соцмережах і українською мовою, що вона пов’язує із блокадою кордону.

Як повідомлялося, Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, російська спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом РФ, їм вдасться «розхитати ситуацію» в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».

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Теги: Польща пропаганда війна українці націоналісти президент дезінформація соцмережі

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