Розвідка Литви повідомила, скільки РФ ще може воювати з Україною у нинішньому темпі

За нинішніх обставин війна з РФ може тривати до двох років

Триматися на плаву країні-агресорі допомагають високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції

Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, вірогідно, принаймні щонайменше два роки. Таку заяву зробила військова розвідка Литви, повідомляє Reuters.

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За даними литовських спецслужб, таку здатність країні-агресорі забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.

У спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при міністерстві національної оборони Литви зазначається, що РФ реформувала та зміцнила сильно пошарпану у ході бойових дій в Україні армію у 2023 році, та перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

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«Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність», – йдеться у матеріалі.

У публікації агентства вказується, що на оприлюднення даного звіту литовських спецслужб у четвер вранці «накладено ембарго».

Нагадаємо, уряд Литви заборонив військовослужбовцям та статутним службовцям країни поїздки до Росії, Білорусі та Китаю поза службовими обов’язками. У міністерстві оборони Литви пояснили, що список цих країн був складений за результатами оцінки ризиків та загроз національній безпеці.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.