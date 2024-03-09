Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності РФ
Розвідка вказує, що ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, так як західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів
фото з відкритих джерел

Нафтопереробні потужності РФ могли тимчасово скоротитися через численні удари українських дронів

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії. Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 9 березня у X (Twitter).

За інформацією відомства, ймовірно, нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії.

Аналітики зауважили, що 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

«Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх нафтопереробних заводів», – йдеться в огляді.

До слова, розвідка вказує, що ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, так як західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів.

Міноборони Британії додає, що «російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня».

Стало відомо, що Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю. За даними британської розвідки, практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу.

Нагадаємо, російська влада планує заборонити експорт бензину. За словами російського чиновника, таке рішення потрібне, щоб компенсувати зростання попиту в період літніх відпусток та польових робіт, а також під час планових ремонтів нафтопереробних заводів.

Читайте також: 

Теги: розвідка санкції експорт Міноборони бензин ремонт британська розвідка заборона експорту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо є головна мета – глобальна економічна ізоляція РФ, тоді й заходи задля досягнення цієї мети будуть зрозумілі
Росія проти санкцій. Захід старається недостатньо?
23 лютого, 21:22
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58
Загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% до $425,1 млрд
Експорт Росії торік впав майже на третину
12 лютого, 20:00
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
РФ може напасти на країни НАТО? Пісторіус закликав готуватися до «найгіршого сценарію»
18 лютого, 23:10
Опитування показало, що кожен третій чоловік призовного віку готовий долучитися до лав ЗСУ
35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження)
28 лютого, 15:26
Востаннє Росія поширювала дезінформація щодо протестів фермерів проти сільськогосподарської політики ЄС
Росія веде гібридну війну проти Італії – розвідка
28 лютого, 19:50
Росіяни втрачають можливість працювати через ОАЕ
Ще одна країна суттєво обмежила розрахунки з Росією
19 лютого, 08:41
Росіяни мали намір створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні
Росія провалила найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію
25 лютого, 20:23
У міноборони наголосили, що ці повістки не становлять жодної загрози для громадян
«Перевірка військової ситуації»: у Молдові чоловіки почали отримувати повістки
4 березня, 15:41

Політика

Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності РФ
Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності РФ
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року – CNN
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року – CNN
Трамп назвав Орбана «фантастичним лідером»: деталі зустрічі політиків
Трамп назвав Орбана «фантастичним лідером»: деталі зустрічі політиків
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Анджела Девіс – 80. Історія американської лесбійки, яку полюбив СРСР
9823
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
3991
ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
3462
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
2448
Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів
2265
Усе через ухилянтів: нардеп пояснив, чому в Україні все більше ФОПів

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua