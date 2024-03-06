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Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка уточнила втрати окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка уточнила втрати окупантів
У Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»
фото з відкритих джерел

За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки

Внаслідок атаки на російський патрульний корабель «Сергій Котов» 5 березня, за уточненою інформацією щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення, ще сім моряків загинули. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля «Сєргій Котов» зазнали поранень різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними –  сім моряків.

Інформація уточнюється, вказали в розвідці.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ вразив морськими дронами Magura V5 патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов» неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у розвідці, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Також повідомлялося, що під час атаки на ворожий корабель «Сєрґій Котов» міг бути знищений ще один вертоліт РФ.

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Теги: корабель флот РФ розвідка

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